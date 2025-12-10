https://ria.ru/20251210/peterburg-2061231202.html
Из горящего в Петербурге здания рынка эвакуировали людей
Из горящего в Петербурге здания рынка эвакуировали людей - РИА Новости, 10.12.2025
Из горящего в Петербурге здания рынка эвакуировали людей
Люди эвакуированы из здания Правобережного рынка в Санкт-Петербурге, где начался пожар, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T19:07:00+03:00
2025-12-10T19:07:00+03:00
2025-12-10T20:53:00+03:00
санкт-петербург
В Петербурге из-за пожара эвакуировали людей из здания Правобережного рынка