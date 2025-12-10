Европейские страны планируют продолжить переговоры по Украине, заявил Мерц

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Европейские страны планируют дальнейшие переговоры в ближайшие дни, чтобы скоординировать усилия по мирному урегулированию на Украине, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

"Мы ведем очень интенсивные переговоры по этому поводу и хотим быстро прийти к соглашению", - добавил канцлер ФРГ.