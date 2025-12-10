Европейские страны планируют продолжить переговоры по Украине, заявил Мерц

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Европейские страны планируют дальнейшие переговоры в ближайшие дни, чтобы скоординировать усилия по мирному урегулированию на Украине, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
"Украина нуждается в надежных гарантиях безопасности от партнеров - США и НАТО. И все, что касается нас, европейцев, требует нашего согласия. Интересы европейской безопасности должны быть соблюдены, и это то, о чем мы принимаем решение. В связи с этим мы планируем дальнейшие координационные переговоры в ближайшие дни", - заявил Мерц во время совместной пресс-конференции с премьером Хорватии Андреем Пленковичем. Трансляция велась на сайте правительства ФРГ.
Мерц вновь призвал усилить давление на Москву путем дальнейших санкций и использования российских замороженных активов.
"Мы ведем очень интенсивные переговоры по этому поводу и хотим быстро прийти к соглашению", - добавил канцлер ФРГ.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.