Путин и президент Индонезии обсудили сотрудничество стран
Путин и президент Индонезии обсудили сотрудничество стран
Путин и президент Индонезии обсудили сотрудничество стран
Путин обсудил с главой Индонезии сотрудничество в экономической и военной сферах
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Владимир Путин провел переговоры с индонезийским коллегой Прабово Субианто. Лидеры среди прочего обсудили сотрудничество двух стран в экономической и военной сферах.
"В этом году мы отметили 75-летие установления дипломатических отношений. Активно работают межправительственные комиссии с обеих сторон. Торгово-экономические связи развиваются с хорошим темпом — за первые девять месяцев текущего года — плюс 17 процентов", — сказал президент.
При этом он обратил внимание на небольшое сокращение поставок российской пшеницы в Индонезию.
"Даже существует определенный профицит в пользу Индонезии в сфере сельского хозяйства. Мы не в претензии, готовы искать пути дальнейшего развития отношений в этом секторе", — отметил Путин.
Президент указал на хорошие перспективы сотрудничества Москвы и Джакарты в области энергетики, включая атомную генерацию, и надежное взаимодействие в военно-технической сфере.
"Взаимоотношения между военными ведомствами <...> развиваются и находятся на уровне хорошего профессионального взаимодействия. В наших вузах, военных вузах в том числе, постоянно проходят подготовку индонезийские специалисты", — подчеркнул он.
В свою очередь, глава Индонезии заявил, что цель его визита в Москву — консультации с Россией и возможность выразить признательность.
"Поскольку в настоящий момент мы наблюдаем очень активный рост двусторонних взаимоотношений", — сказал он.
Субианто пригласил Путина посетить его страну в 2026 или 2027 году. Российский президент согласился.
"Не только же в Индию летать", — шутливо отметил индонезийский лидер.
Встреча проходила в представительском кабинете президента в Кремле. В ней также приняли участие глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров
, помощник главы государства Юрий Ушаков, министр сельского хозяйства Оксана Лут, замглавы Минобороны Василий Осьмаков, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев
, глава Центробанка Эльвира Набиуллина.