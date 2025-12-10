Путин и президент Индонезии обсудили сотрудничество стран

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Владимир Путин провел переговоры с индонезийским коллегой Прабово Субианто. Лидеры среди прочего обсудили сотрудничество двух стран в экономической и военной сферах.

"В этом году мы отметили 75-летие установления дипломатических отношений. Активно работают межправительственные комиссии с обеих сторон. Торгово-экономические связи развиваются с хорошим темпом — за первые девять месяцев текущего года — плюс 17 процентов", — сказал президент.

При этом он обратил внимание на небольшое сокращение поставок российской пшеницы в Индонезию.

"Даже существует определенный профицит в пользу Индонезии в сфере сельского хозяйства. Мы не в претензии, готовы искать пути дальнейшего развития отношений в этом секторе", — отметил Путин.

Президент указал на хорошие перспективы сотрудничества Москвы и Джакарты в области энергетики, включая атомную генерацию, и надежное взаимодействие в военно-технической сфере.

"Взаимоотношения между военными ведомствами <...> развиваются и находятся на уровне хорошего профессионального взаимодействия. В наших вузах, военных вузах в том числе, постоянно проходят подготовку индонезийские специалисты", — подчеркнул он.

В свою очередь, глава Индонезии заявил, что цель его визита в Москву — консультации с Россией и возможность выразить признательность.

"Поскольку в настоящий момент мы наблюдаем очень активный рост двусторонних взаимоотношений", — сказал он.

Субианто пригласил Путина посетить его страну в 2026 или 2027 году. Российский президент согласился.

"Не только же в Индию летать", — шутливо отметил индонезийский лидер.