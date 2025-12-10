Рейтинг@Mail.ru
В Бресте отметили День Героев Отечества
10.12.2025
В Бресте отметили День Героев Отечества
Встреча с активистами организации соотечественников, приуроченная ко Дню Героев Отечества, состоялась 9 декабря в Генеральном консульстве России в Бресте... РИА Новости, 10.12.2025
В Бресте отметили День Героев Отечества

© Фото предоставлено Генеральным консульством России в городе Бресте, Республика БеларусьПрезентация мобильной экспозиции в Генеральном консульстве России в Бресте
Презентация мобильной экспозиции в Генеральном консульстве России в Бресте - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото предоставлено Генеральным консульством России в городе Бресте, Республика Беларусь
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Встреча с активистами организации соотечественников, приуроченная ко Дню Героев Отечества, состоялась 9 декабря в Генеральном консульстве России в Бресте (Белоруссия), сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.
Выступая на встрече с соотечественниками, руководитель Генконсульства России в Бресте Олег Мурашев отметил, что в этот день россияне чествуют героев Отчизны, защищавших страну от врагов в разные исторические эпохи.
© Фото предоставлено Генеральным консульством России в городе Бресте, Республика БеларусьПрезентация мобильной экспозиции в Генеральном консульстве России в Бресте
Презентация мобильной экспозиции в Генеральном консульстве России в Бресте - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото предоставлено Генеральным консульством России в городе Бресте, Республика Беларусь
Презентация мобильной экспозиции в Генеральном консульстве России в Бресте
"Их самоотверженность и храбрость являются достойным примером для сегодняшних защитников России. Их патриотизм и храбрость – продолжение славных героических традиций нашей многонациональной страны", – подчеркнул он.
Гости российского консульского представительства с интересом ознакомились с интерактивной фотовыставкой проекта "Освобождение. Мир народам", посвященной освобождению Европы от немецко-фашистских захватчиков. Проект, подготовленный РИА Новости при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив, собрал многомиллионную аудиторию и стал победителем национальных программ "Лучшие социальные проекты России" (в 2023 и 2024 гг.), "Корпоративный музей" (в 2024 и 2025 гг.) и "За верность науке".
© Фото предоставлено Генеральным консульством России в городе Бресте, Республика БеларусьПрезентация мобильной экспозиции в Генеральном консульстве России в Бресте
Презентация мобильной экспозиции в Генеральном консульстве России в Бресте
Презентация мобильной экспозиции в Генеральном консульстве России в Бресте
© Фото предоставлено Генеральным консульством России в городе Бресте, Республика Беларусь
1 из 2
© Фото предоставлено Генеральным консульством России в городе Бресте, Республика БеларусьПрезентация мобильной экспозиции в Генеральном консульстве России в Бресте
Презентация мобильной экспозиции в Генеральном консульстве России в Бресте
Презентация мобильной экспозиции в Генеральном консульстве России в Бресте
© Фото предоставлено Генеральным консульством России в городе Бресте, Республика Беларусь
2 из 2
Презентация мобильной экспозиции в Генеральном консульстве России в Бресте
© Фото предоставлено Генеральным консульством России в городе Бресте, Республика Беларусь
1 из 2
Презентация мобильной экспозиции в Генеральном консульстве России в Бресте
© Фото предоставлено Генеральным консульством России в городе Бресте, Республика Беларусь
2 из 2
Участники встречи поделились воспоминаниями о своих родителях – участниках Великой Отечественной войны. Олег Мурашев вручил почетную грамоту руководителю клуба "Берегиня", заслуженному учителю России Раисе Теляковой, отметив ее большой личный вклад в сохранении исторической памяти и патриотическом воспитании молодежи Брестской области.
 
