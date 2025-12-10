В Белгороде показали фотодокументы Второй мировой войны

Презентация мобильной экспозиции "Освобождение. Мир народам" в НИУ "БелГУ" в День Героев Отечества

© Фото : Александра Колганова, фото корреспондент Медиацентра управления медиакоммуникаций департамента информационной политики НИУ "БелГУ" Презентация мобильной экспозиции "Освобождение. Мир народам" в НИУ "БелГУ" в День Героев Отечества

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Четыре модуля мобильной экспозиции, созданные в рамках проекта "Освобождение. Мир народам", представили в Белгороде на площадке НИУ БелГУ, сообщили в пресс-службе вуза.

В основе экспозиции лежит архив Совинформбюро, правообладателем которого является международная медиагруппа "Россия сегодня". Модули "Освобождение. Крым", "Освобождение. 1943-1945 гг.", "Освобожденная Европа", "Освобождение. Советско-японская война 1945 г." посвящены ключевым событиям в борьбе с нацистской Германией и милитаристской Японией.

Уникальность проекта отметила директор Центра молодежных инициатив НИУ БелГУ Инна Кузнецова.

© Фото : Александра Колганова, фото корреспондент Медиацентра управления медиакоммуникаций департамента информационной политики НИУ "БелГУ" Презентация мобильной экспозиции "Освобождение. Мир народам" в НИУ "БелГУ" в День Героев Отечества © Фото : Александра Колганова, фото корреспондент Медиацентра управления медиакоммуникаций департамента информационной политики НИУ "БелГУ" Презентация мобильной экспозиции "Освобождение. Мир народам" в НИУ "БелГУ" в День Героев Отечества

"Переоценить важность проекта в деле сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне и Второй мировой войне в целом невозможно, ведь представленные в рамках выставки фотографии военных лет являются документальными свидетельствами происходивших событий. Благодаря проекту миллионы людей по всей нашей стране смогли увидеть лица героев, страшной ценой гарантировавших нам жизнь и мирное будущее, кровью завоевавших Победу", — приводятся в сообщении ее слова.

Параллель между событиями прошлого и настоящим провел участник СВО, командир взвода Добровольческого штурмового корпуса Министерства обороны РФ, кавалер медали ордена "За заслуги перед Отечеством" и медали "За храбрость" II-ой степени, депутат Белгородского городского Совета Сергей Шевченко. Он напомнил о важности поддержки бойцов на передовой.

"Когда бойцы на фронте получают какие-то письма, открытки, вещи, гуманитарную и финансовую поддержку — это всегда теплая весточка из дома. Благодаря вам солдаты знают, что они не одни, дома их ждут и им есть, что защищать и куда возвращаться", — подчеркнул Шевченко, слова которого приводятся в сообщении.

© Фото : Александра Колганова, фото корреспондент Медиацентра управления медиакоммуникаций департамента информационной политики НИУ "БелГУ" Презентация мобильной экспозиции "Освобождение. Мир народам" в НИУ "БелГУ" в День Героев Отечества Презентация мобильной экспозиции "Освобождение. Мир народам" в НИУ "БелГУ" в День Героев Отечества © Фото : Александра Колганова, фото корреспондент Медиацентра управления медиакоммуникаций департамента информационной политики НИУ "БелГУ" 1 из 4 © Фото : Александра Колганова, фото корреспондент Медиацентра управления медиакоммуникаций департамента информационной политики НИУ "БелГУ" Презентация мобильной экспозиции "Освобождение. Мир народам" в НИУ "БелГУ" в День Героев Отечества Презентация мобильной экспозиции "Освобождение. Мир народам" в НИУ "БелГУ" в День Героев Отечества © Фото : Александра Колганова, фото корреспондент Медиацентра управления медиакоммуникаций департамента информационной политики НИУ "БелГУ" 2 из 4 © Фото : Александра Колганова, фото корреспондент Медиацентра управления медиакоммуникаций департамента информационной политики НИУ "БелГУ" Презентация мобильной экспозиции "Освобождение. Мир народам" в НИУ "БелГУ" в День Героев Отечества Презентация мобильной экспозиции "Освобождение. Мир народам" в НИУ "БелГУ" в День Героев Отечества © Фото : Александра Колганова, фото корреспондент Медиацентра управления медиакоммуникаций департамента информационной политики НИУ "БелГУ" 3 из 4 © Фото : Александра Колганова, фото корреспондент Медиацентра управления медиакоммуникаций департамента информационной политики НИУ "БелГУ" Презентация мобильной экспозиции "Освобождение. Мир народам" в НИУ "БелГУ" в День Героев Отечества Презентация мобильной экспозиции "Освобождение. Мир народам" в НИУ "БелГУ" в День Героев Отечества © Фото : Александра Колганова, фото корреспондент Медиацентра управления медиакоммуникаций департамента информационной политики НИУ "БелГУ" 4 из 4 Презентация мобильной экспозиции "Освобождение. Мир народам" в НИУ "БелГУ" в День Героев Отечества © Фото : Александра Колганова, фото корреспондент Медиацентра управления медиакоммуникаций департамента информационной политики НИУ "БелГУ" 1 из 4 Презентация мобильной экспозиции "Освобождение. Мир народам" в НИУ "БелГУ" в День Героев Отечества © Фото : Александра Колганова, фото корреспондент Медиацентра управления медиакоммуникаций департамента информационной политики НИУ "БелГУ" 2 из 4 Презентация мобильной экспозиции "Освобождение. Мир народам" в НИУ "БелГУ" в День Героев Отечества © Фото : Александра Колганова, фото корреспондент Медиацентра управления медиакоммуникаций департамента информационной политики НИУ "БелГУ" 3 из 4 Презентация мобильной экспозиции "Освобождение. Мир народам" в НИУ "БелГУ" в День Героев Отечества © Фото : Александра Колганова, фото корреспондент Медиацентра управления медиакоммуникаций департамента информационной политики НИУ "БелГУ" 4 из 4