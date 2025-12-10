Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде показали фотодокументы Второй мировой войны - РИА Новости, 10.12.2025
11:55 10.12.2025 (обновлено: 12:52 10.12.2025)
В Белгороде показали фотодокументы Второй мировой войны
В Белгороде показали фотодокументы Второй мировой войны - РИА Новости, 10.12.2025
В Белгороде показали фотодокументы Второй мировой войны
Четыре модуля мобильной экспозиции, созданные в рамках проекта "Освобождение. Мир народам", представили в Белгороде на площадке НИУ БелГУ, сообщили в... РИА Новости, 10.12.2025
Общество, Белгород, Япония, Германия, Совинформбюро, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Президентский фонд культурных инициатив, Социальный навигатор, Освобождение. Мир народам, Освобождение. Путь к Победе, Великая Отечественная война (1941-1945), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне

В Белгороде показали фотодокументы Второй мировой войны

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Четыре модуля мобильной экспозиции, созданные в рамках проекта "Освобождение. Мир народам", представили в Белгороде на площадке НИУ БелГУ, сообщили в пресс-службе вуза.
В основе экспозиции лежит архив Совинформбюро, правообладателем которого является международная медиагруппа "Россия сегодня". Модули "Освобождение. Крым", "Освобождение. 1943-1945 гг.", "Освобожденная Европа", "Освобождение. Советско-японская война 1945 г." посвящены ключевым событиям в борьбе с нацистской Германией и милитаристской Японией.
Уникальность проекта отметила директор Центра молодежных инициатив НИУ БелГУ Инна Кузнецова.
"Переоценить важность проекта в деле сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне и Второй мировой войне в целом невозможно, ведь представленные в рамках выставки фотографии военных лет являются документальными свидетельствами происходивших событий. Благодаря проекту миллионы людей по всей нашей стране смогли увидеть лица героев, страшной ценой гарантировавших нам жизнь и мирное будущее, кровью завоевавших Победу", — приводятся в сообщении ее слова.
Параллель между событиями прошлого и настоящим провел участник СВО, командир взвода Добровольческого штурмового корпуса Министерства обороны РФ, кавалер медали ордена "За заслуги перед Отечеством" и медали "За храбрость" II-ой степени, депутат Белгородского городского Совета Сергей Шевченко. Он напомнил о важности поддержки бойцов на передовой.
"Когда бойцы на фронте получают какие-то письма, открытки, вещи, гуманитарную и финансовую поддержку — это всегда теплая весточка из дома. Благодаря вам солдаты знают, что они не одни, дома их ждут и им есть, что защищать и куда возвращаться", — подчеркнул Шевченко, слова которого приводятся в сообщении.
Проект "Освобождение. Мир народам" (продолжение проектов "Освобождение" и "Освобождение. Путь к Победе") реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Проект стал лучшим социальным проектом 2025 и победителем Всероссийского конкурса инициатив по сохранению и защите исторической памяти в номинации "Историческая память. Дальний Восток".
 
