В Белгороде показали фотодокументы Второй мировой войны

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Четыре модуля мобильной экспозиции, созданные в рамках проекта "Освобождение. Мир народам", представили в Белгороде на площадке НИУ БелГУ, сообщили в пресс-службе вуза.
В основе экспозиции лежит архив Совинформбюро, правообладателем которого является международная медиагруппа "Россия сегодня". Модули "Освобождение. Крым", "Освобождение. 1943-1945 гг.", "Освобожденная Европа", "Освобождение. Советско-японская война 1945 г." посвящены ключевым событиям в борьбе с нацистской Германией и милитаристской Японией.
Уникальность проекта отметила директор Центра молодежных инициатив НИУ БелГУ Инна Кузнецова.
© Фото : Александра Колганова, фото корреспондент Медиацентра управления медиакоммуникаций департамента информационной политики НИУ "БелГУ"Презентация мобильной экспозиции "Освобождение. Мир народам" в НИУ "БелГУ" в День Героев Отечества
"Переоценить важность проекта в деле сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне и Второй мировой войне в целом невозможно, ведь представленные в рамках выставки фотографии военных лет являются документальными свидетельствами происходивших событий. Благодаря проекту миллионы людей по всей нашей стране смогли увидеть лица героев, страшной ценой гарантировавших нам жизнь и мирное будущее, кровью завоевавших Победу", — приводятся в сообщении ее слова.
Параллель между событиями прошлого и настоящим провел участник СВО, командир взвода Добровольческого штурмового корпуса Министерства обороны РФ, кавалер медали ордена "За заслуги перед Отечеством" и медали "За храбрость" II-ой степени, депутат Белгородского городского Совета Сергей Шевченко. Он напомнил о важности поддержки бойцов на передовой.
"Когда бойцы на фронте получают какие-то письма, открытки, вещи, гуманитарную и финансовую поддержку — это всегда теплая весточка из дома. Благодаря вам солдаты знают, что они не одни, дома их ждут и им есть, что защищать и куда возвращаться", — подчеркнул Шевченко, слова которого приводятся в сообщении.
Проект "Освобождение. Мир народам" (продолжение проектов "Освобождение" и "Освобождение. Путь к Победе") реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Проект стал лучшим социальным проектом 2025 и победителем Всероссийского конкурса инициатив по сохранению и защите исторической памяти в номинации "Историческая память. Дальний Восток".