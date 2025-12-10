Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил советского хоккеиста Мышкина орденом - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
15:57 10.12.2025 (обновлено: 15:59 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/orden-2061158238.html
Путин наградил советского хоккеиста Мышкина орденом
Путин наградил советского хоккеиста Мышкина орденом - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Путин наградил советского хоккеиста Мышкина орденом
Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени советского хоккеиста, олимпийского чемпиона 1984 года Владимира... РИА Новости Спорт, 10.12.2025
2025-12-10T15:57:00+03:00
2025-12-10T15:59:00+03:00
хоккей
спорт
владимир путин
владимир мышкин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573163167_0:0:2676:1505_1920x0_80_0_0_48d6583593665b1d484532b13d764ac3.jpg
https://ria.ru/20240927/khokkey-1975100298.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573163167_0:0:2676:2007_1920x0_80_0_0_bda69cd6f93d9445116da7fbe28fdca5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, владимир путин, владимир мышкин, россия
Хоккей, Спорт, Владимир Путин, Владимир Мышкин, Россия
Путин наградил советского хоккеиста Мышкина орденом

Путин наградил хоккеиста Владимира Мышкина орденом "За заслуги перед отечеством"

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Мышкин
Владимир Мышкин - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Владимир Мышкин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени советского хоккеиста, олимпийского чемпиона 1984 года Владимира Мышкина, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"За заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Мышкина Владимира Семеновича - заслуженного мастера спорта СССР", - говорится в документе.
Академия хоккея имени Б.П. Михайлова открылась в Курганской области - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Академия хоккея имени Б.П. Михайлова открылась в Курганской области
27 сентября 2024, 16:06
 
ХоккейСпортВладимир ПутинВладимир МышкинРоссия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Карабах
    Аякс
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    ФК Копенгаген
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Манчестер Сити
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    ПСЖ
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Пафос
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Брюгге
    Арсенал
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Буде-Глимт
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Ньюкасл
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Наполи
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала