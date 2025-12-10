https://ria.ru/20251210/orden-2061158238.html
Путин наградил советского хоккеиста Мышкина орденом
Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени советского хоккеиста, олимпийского чемпиона 1984 года Владимира... РИА Новости Спорт, 10.12.2025
2025-12-10T15:57:00+03:00
2025-12-10T15:57:00+03:00
2025-12-10T15:59:00+03:00
хоккей
спорт
владимир путин
владимир мышкин
россия
россия
2025
Путин наградил советского хоккеиста Мышкина орденом
