"Нью-Йорк" обыграл "Торонто" в четвертьфинале Кубка НБА
Баскетбол
Баскетбол
 
09:11 10.12.2025
"Нью-Йорк" обыграл "Торонто" в четвертьфинале Кубка НБА
"Нью-Йорк Никс" обыграл "Торонто Рэпторс" в четвертьфинале Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 10.12.2025
баскетбол
спорт
торонто
лас-вегас
торонто
лас-вегас
спорт, торонто, лас-вегас
Баскетбол, Спорт, Торонто, Лас-Вегас
"Нью-Йорк" обыграл "Торонто" в четвертьфинале Кубка НБА

Дабл-дабл Таунса помог "Нью-Йорку" обыграть "Торонто" в четвертьфинале Кубка НБА

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. "Нью-Йорк Никс" обыграл "Торонто Рэпторс" в четвертьфинале Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Торонто завершилась победой гостей со счетом 117:101 (35:39, 34:13, 25:27, 23:22). Самым результативным по итогам матча стал игрок "Никс" Джейлен Брансон, в активе которого 35 очков. Его одноклубник Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл из 14 очков и 16 подборов. У "Торонто" больше всех очков набрал Брэндон Ингрэм (31).
В полуфинале "Нью-Йорк" сыграет с "Орландо Мэджик", который на своем паркете обыграл "Майами Хит" со счетом 117:108 (17:30, 39:27, 33:26, 28:25).
Полуфинальная встреча между командами Восточной конференции пройдет в ночь на 13 декабря по московскому времени в Лас-Вегасе.
Баскетболисты и болельщики ЦСКА - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
ЦСКА обыграл "Парму" в матче Единой лиги ВТБ
Вчера, 21:09
 
Баскетбол
 
