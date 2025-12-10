Рейтинг@Mail.ru
Казахстан согласовал переориентацию экспорта нефти с КТК на другие маршруты
16:22 10.12.2025 (обновлено: 16:30 10.12.2025)
Казахстан согласовал переориентацию экспорта нефти с КТК на другие маршруты
Казахстан согласовал переориентацию экспорта нефти с КТК на другие маршруты
экономика, казахстан, казтрансойл, китай, в мире
Казахстан согласовал переориентацию экспорта нефти с КТК на другие маршруты

АСТАНА, 10 дек - РИА Новости. Казахстан согласовал переориентацию части экспортных потоков нефти из системы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на Самару, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и частично в Китай, сообщает в среду пресс-служба казахстанского оператора "Казтрансойл".
"Благодаря своевременно организованному конструктивному переговорному процессу с международными партнерами и грузоотправителями были согласованы возможности переориентации международных потоков нефти из системы нефтепроводов Каспийского трубопроводного консорциума в направлениях на Самару и БТД, и перенаправление части объемов поставок на Китай", - говорится в сообщении.
По данным "Казтрансойла", объем перевалки казахстанской нефти в систему КТК в январе-ноябре составил 3,26 миллиона тонн. КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных месторождений в республике: Тенгиза, Кашагана, Карачаганака.
Астана - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Предпосылок к отказу от российской нефти нет, заявил посол Казахстана
6 декабря, 06:53
 
ЭкономикаКазахстанКазТрансОйлКитайВ мире
 
 
