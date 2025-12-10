Рейтинг@Mail.ru
Умер научный руководитель Ядерного центра в Сарове Радий Илькаев
21:09 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/nauka-2061233870.html
Умер научный руководитель Ядерного центра в Сарове Радий Илькаев
Умер научный руководитель Ядерного центра в Сарове Радий Илькаев
россия
саров
ссср
радий илькаев
российская академия наук
олег трофим
алексей сафонов
нижегородский государственный университет
россия
саров
ссср
россия, саров, ссср, радий илькаев, российская академия наук, олег трофим, алексей сафонов, нижегородский государственный университет, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Саров, СССР, Радий Илькаев, Российская академия наук, Олег Трофим, Алексей Сафонов, Нижегородский государственный университет, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Умер научный руководитель Ядерного центра в Сарове Радий Илькаев

Наурук Ядерного центра в Сарове Радий Илькаев умер в возрасте 87 лет

© Фото : РАН Радий Илькаев
Радий Илькаев - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото : РАН
Радий Илькаев. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек - РИА Новости. Выдающийся ученый, один из разработчиков ядерного щита страны, почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Радий Илькаев скончался в возрасте 87 лет, сообщил глава Сарова Алексей Сафонов.
"Не стало Радия Ивановича Илькаева. Почётного гражданина Сарова, академика Российской академии наук, директора и научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ. Человека, чья жизнь стала частью истории Сарова, отечественного атомного проекта и страны", - написал Сафонов в своем Telegram-канале.
Илькаев - автор фундаментальных работ, лауреат высших государственных наград, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
"Его интеллект и воля укрепляли оборонный щит страны. Его энергия и мудрость помогали развиваться нашему городу. Это невосполнимая утрата для страны, российской науки, для нашего Ядерного центра и всех саровчан", - отметил глава города.
Как отметил ректор Нижегородского государственного университета Олег Трофимов, "Радий Иванович Илькаев (1938-2025) - выдающийся учёный, человек, чьим трудом укреплялась научная мощь России". "Его вклад в ядерную физику, безопасность страны и развитие науки невозможно переоценить", - написал Трофимов в своем Telegram-канале.
Как сообщается на сайте РФЯЦ- ВНИИЭФ, Илькаев был первым заместителем научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ с 1993 по 1996 гг; директором - первым заместителем научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ с 1996 по 2008 гг; научным руководителем РФЯЦ-ВНИИЭФ с 2008 по 2016 гг, почетным научным руководителем РФЯЦ-ВНИИЭФ с 2017 года. Академик РАН, лауреат Государственных премий СССР и РФ, лауреат Государственной премии РФ имени маршала Советского Союза Г. Жукова, лауреат премии правительства РФ, заслуженный деятель науки РФ.
Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров Нижегородской области) входит в ядерный оружейный комплекс госкорпорации "Росатом". Институт был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы.
В настоящее время саровский ядерный центр - крупнейший научно-технический центр РФ, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей РФЯЦ-ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России.
 
РоссияСаровСССРРадий ИлькаевРоссийская академия наукОлег ТрофимАлексей СафоновНижегородский государственный университетГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
