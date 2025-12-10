Умер научный руководитель Ядерного центра в Сарове Радий Илькаев

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек - РИА Новости. Выдающийся ученый, один из разработчиков ядерного щита страны, почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Радий Илькаев скончался в возрасте 87 лет, Выдающийся ученый, один из разработчиков ядерного щита страны, почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Радий Илькаев скончался в возрасте 87 лет, сообщил глава Сарова Алексей Сафонов.

"Не стало Радия Ивановича Илькаева. Почётного гражданина Сарова, академика Российской академии наук, директора и научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ. Человека, чья жизнь стала частью истории Сарова, отечественного атомного проекта и страны", - написал Сафонов в своем Telegram-канале.

Илькаев - автор фундаментальных работ, лауреат высших государственных наград, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

"Его интеллект и воля укрепляли оборонный щит страны. Его энергия и мудрость помогали развиваться нашему городу. Это невосполнимая утрата для страны, российской науки, для нашего Ядерного центра и всех саровчан", - отметил глава города.

Как отметил ректор Нижегородского государственного университета Олег Трофимов, "Радий Иванович Илькаев (1938-2025) - выдающийся учёный, человек, чьим трудом укреплялась научная мощь России". "Его вклад в ядерную физику, безопасность страны и развитие науки невозможно переоценить", - написал Трофимов в своем Telegram-канале.

Как сообщается на сайте РФЯЦ- ВНИИЭФ, Илькаев был первым заместителем научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ с 1993 по 1996 гг; директором - первым заместителем научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ с 1996 по 2008 гг; научным руководителем РФЯЦ-ВНИИЭФ с 2008 по 2016 гг, почетным научным руководителем РФЯЦ-ВНИИЭФ с 2017 года. Академик РАН, лауреат Государственных премий СССР и РФ, лауреат Государственной премии РФ имени маршала Советского Союза Г. Жукова, лауреат премии правительства РФ, заслуженный деятель науки РФ.

Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров Нижегородской области) входит в ядерный оружейный комплекс госкорпорации "Росатом". Институт был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы.