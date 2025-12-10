Рейтинг@Mail.ru
НАТО не имеет планов на случай выхода США из альянса, сообщает Politico - РИА Новости, 10.12.2025
14:45 10.12.2025
НАТО не имеет планов на случай выхода США из альянса, сообщает Politico
НАТО не имеет планов на случай выхода США из альянса, сообщает Politico
в мире
сша
европа
оана лунгеску
нато
politico
евросоюз
В мире, США, Европа, Оана Лунгеску, НАТО, Politico, Евросоюз
© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО
Баннеры с символикой НАТО - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. НАТО не имеет планов планов на такой экстренный случай, как выход США из альянса, сообщает газета Politico со ссылкой на трех дипломатов из военного блока.
Как пишет газета, учитывая, что США играют большую роль в НАТО, альянс - это не то место, где союзники могут планировать какое-либо будущее на случай выхода из него США. По словам одного из собеседников издания, это "противоречило бы самой цели НАТО".
В миреСШАЕвропаОана ЛунгескуНАТОPoliticoЕвросоюз
 
 
