НАТО не имеет планов на случай выхода США из альянса, сообщает Politico

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. НАТО не имеет планов планов на такой экстренный случай, как выход США из альянса, сообщает газета Politico со ссылкой на трех дипломатов из военного блока.

Как пишет газета, учитывая, что США играют большую роль в НАТО , альянс - это не то место, где союзники могут планировать какое-либо будущее на случай выхода из него США. По словам одного из собеседников издания, это "противоречило бы самой цели НАТО".

"Внутри альянса нет планов действий на случай, если НАТО останется без США. Они (дипломаты - ред.) интерпретируют сигналы из Вашингтона не как предпосылку к выходу США из альянса, а как мощный сигнал к пробуждению для Европы", - отмечается в сообщении.

Бывшая пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску заявила изданию, что европейские страны в ряде областей обеспечивают до 60% материально-технической базы. Однако в таких областях, как разведка, тяжелые воздушные перевозки и дальние удары именно США, как правило, предоставляют непропорционально большую долю средств.

"Европейцам будет очень трудно восполнить некоторые из этих пробелов в возможностях, особенно в течение года или двух", - добавила Лунгеску.

Действующие и бывшие европейские чиновники в сфере безопасности заявили, что вопрос уже не в том, возьмет ли Европа на себя основную ответственность за собственную оборону и безопасность, а в том, когда это произойдет.