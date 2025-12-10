Экономика России к 2026 году выйдет на мировые темпы роста, заявил Мишустин

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин обсудил с правительством поручения президента Владимира Путина по развитию экономики и улучшению демографической ситуации в России.

С учетом задачи к концу 2026 года выйти на темпы экономического роста не ниже мировых кабинет министров подготовил план структурных изменений до 2030-го. Он нацелен на создание современных рабочих мест, а также расширение участия в проектах молодежи и ветеранов СВО.

"Делается очень большой акцент на приток кадров в обрабатывающее производство, машиностроение", — сказал премьер на заседании.

Документ включает более 60 целевых индикаторов, объединенных в несколько разделов:

изменение структуры занятости и потребления;

повышение качества инвестиционного климата и уровня технологического развития;

формирование новых возможностей внешней торговли;

рост эффективности деятельности в сфере обороны и безопасности;

совершенствование условий конкуренции.

В свою очередь, трансформация экономики с акцентом на наращивание отечественной производственной базы и развитие удобной инфраструктуры позволит решить еще одну системную задачу, которую Путин поставил на следующий год: переломить негативную демографическую тенденцию.

« "Молодые родители, без сомнения, должны быть уверены в завтрашнем дне, в том, что они смогут обеспечить растущие потребности семьи и продолжить строить карьеру, претендовать в дальнейшем на высокую оплату труда". Михаил Мишустин премьер-министр премьер-министр

Для этого члены правительства проанализируют лучшие федеральные и региональные практики по улучшению демографии, которые можно было бы распространить на всю Россию . Ожидается, что свои предложения они представят главе государства в июне.

Мишустин призвал активнее подключать к решению системных задач представителей регионов, бизнеса и академических кругов, а также институты развития, чтобы оперативно выполнить задачи, поставленные президентом.

« "Нужно в кратчайшие сроки завершить все, что обсуждали на заседании Совета, чтобы люди увидели конкретные результаты этой работы как можно скорее". Михаил Мишустин премьер-министр премьер-министр