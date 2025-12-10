Рейтинг@Mail.ru
Экономика России к 2026 году выйдет на мировые темпы роста, заявил Мишустин
15:10 10.12.2025 (обновлено: 17:01 10.12.2025)
Экономика России к 2026 году выйдет на мировые темпы роста, заявил Мишустин
Премьер-министр Михаил Мишустин обсудил с правительством поручения президента Владимира Путина по развитию экономики и улучшению демографической ситуации в... РИА Новости, 10.12.2025
экономика, россия, михаил мишустин, общество, правительство рф, владимир путин, демография, дети, семья
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Общество, Правительство РФ, Владимир Путин, Демография, Дети, Семья
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 10 декабря 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 10 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 10 декабря 2025
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин обсудил с правительством поручения президента Владимира Путина по развитию экономики и улучшению демографической ситуации в России.
С учетом задачи к концу 2026 года выйти на темпы экономического роста не ниже мировых кабинет министров подготовил план структурных изменений до 2030-го. Он нацелен на создание современных рабочих мест, а также расширение участия в проектах молодежи и ветеранов СВО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Решающий отсчет пошел: Путин назвал точную дату, когда изменится все
Вчера, 08:00
"Делается очень большой акцент на приток кадров в обрабатывающее производство, машиностроение", — сказал премьер на заседании.
Документ включает более 60 целевых индикаторов, объединенных в несколько разделов:
  • изменение структуры занятости и потребления;
  • повышение качества инвестиционного климата и уровня технологического развития;
  • формирование новых возможностей внешней торговли;
  • рост эффективности деятельности в сфере обороны и безопасности;
  • совершенствование условий конкуренции.
В свою очередь, трансформация экономики с акцентом на наращивание отечественной производственной базы и развитие удобной инфраструктуры позволит решить еще одну системную задачу, которую Путин поставил на следующий год: переломить негативную демографическую тенденцию.
«
"Молодые родители, без сомнения, должны быть уверены в завтрашнем дне, в том, что они смогут обеспечить растущие потребности семьи и продолжить строить карьеру, претендовать в дальнейшем на высокую оплату труда".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами
Михаил Мишустин
премьер-министр
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Мишустин рассказал о подготовке нового нацпроекта
8 декабря, 17:52
Для этого члены правительства проанализируют лучшие федеральные и региональные практики по улучшению демографии, которые можно было бы распространить на всю Россию. Ожидается, что свои предложения они представят главе государства в июне.
Мишустин призвал активнее подключать к решению системных задач представителей регионов, бизнеса и академических кругов, а также институты развития, чтобы оперативно выполнить задачи, поставленные президентом.
«

"Нужно в кратчайшие сроки завершить все, что обсуждали на заседании Совета, чтобы люди увидели конкретные результаты этой работы как можно скорее".

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами
Михаил Мишустин
премьер-министр
В понедельник Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, где поручил правительству начать работу по структурному преобразованию экономики с упором на решение демографических проблем. Основной задачей президент назвал приумножение российского народа, добиваться которого он призвал путем создания благополучных условий для семей и повышения доходов россиян.
Заседание Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Путин обсудил с СПЧ помощь бойцам СВО и борьбу с телефонным мошенничеством
9 декабря, 16:56
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинОбществоПравительство РФВладимир ПутинДемографияДетиСемья
 
 
