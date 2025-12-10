Рейтинг@Mail.ru
Минниханов назвал перспективные сферы сотрудничества Татарстана и ОАЭ - РИА Новости, 10.12.2025
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
12:52 10.12.2025
Минниханов назвал перспективные сферы сотрудничества Татарстана и ОАЭ
Минниханов назвал перспективные сферы сотрудничества Татарстана и ОАЭ - РИА Новости, 10.12.2025
Минниханов назвал перспективные сферы сотрудничества Татарстана и ОАЭ
Сельское хозяйство и биотехнологии в производстве продуктов, инновационные технологии и цифровизация являются наиболее перспективными направлениями... РИА Новости, 10.12.2025
республика татарстан
оаэ
дубай
россия
рустам минниханов
антон алиханов
оаэ
дубай
россия
Минниханов назвал перспективные сферы сотрудничества Татарстана и ОАЭ

Татарстан и ОАЭ обсуждают сотрудничество в сфере сельского хозяйства

© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ» | Перейти в медиабанкГлава Республики Татарстан Рустам Минниханов
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ»
Перейти в медиабанк
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
КАЗАНЬ, 10 дек - РИА Новости. Сельское хозяйство и биотехнологии в производстве продуктов, инновационные технологии и цифровизация являются наиболее перспективными направлениями сотрудничества Татарстана и Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает пресс-служба главы Татарстана.
Минниханов в среду принял участие в 12-м заседании межправительственной российско-эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, которое провели в Дубае министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и министр экономики ОАЭ Абдалла бин Тук Аль-Маарри. Минниханов рассказал об опыте Татарстана в выстраивании сотрудничества с ОАЭ.
"В числе перспективных направлений Рустам Минниханов обозначил сотрудничество в сфере сельского хозяйства и использование инновационных биотехнологий в производстве продуктов питания. Делегации республики регулярно участвуют в дубайской выставке Gulfood, где представляют продукцию экспортоориентированных предприятий, которые заключают экспортные контракты", - говорится в сообщении по итогам заседания.
Также Минниханов отметил такое важное направление для сотрудничества, как инновационные технологии и цифровизация. К примеру, возможно создание площадки для продвижения цифровых решений, разработанных в Татарстане. По его информации, у Татарстана уже есть положительный опыт сотрудничества в этом направлении с Катаром: достигнута договоренность об открытии там специализированного центра IT-проектов.
По словам главы Татарстана, у республики налажен обмен опытом с ОАЭ в таких направлениях, как исламский банкинг, индустрия халяль, мусульманское образование. Вместе с тем динамика товарооборота за последний год показывает необходимость усилить работу. В 2024 году товарооборот составил 193 миллиона долларов.
"Надеюсь, по итогам заседания будут предложены решения по активизации торговли. Среди направлений, на которые хочу обратить внимание присутствующих, - привлечение эмиратских инвестиций в экономические проекты нашей республики", - подчеркнул Минниханов и рассказал о созданной в Татарстане инфраструктуре и действующих для инвесторов налоговых, таможенных и коммерческих преференциях.
Он также отметил, что важным фактором в расширении сотрудничества Татарстана с Объединенными Арабскими Эмиратами является единая религия - ислам.
"Татарстан сегодня - один из наиболее активных регионов в деле сотрудничества со странами исламского мира. По поручению Владимира Владимировича Путина я возглавляю группу стратегического видения "Россия - исламский мир". Ежегодной федеральной стратегической площадкой для укрепления экономических и культурных связей стал международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum", - добавил глава Татарстана и пригласил участников межправкомиссии провести ее очередное заседание в Казани.
Республика ТатарстанОАЭДубайРоссияРустам МиннихановАнтон Алиханов
 
 
