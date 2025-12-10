Минниханов назвал перспективные сферы сотрудничества Татарстана и ОАЭ

КАЗАНЬ, 10 дек - РИА Новости. Сельское хозяйство и биотехнологии в производстве продуктов, инновационные технологии и цифровизация являются наиболее перспективными направлениями сотрудничества Татарстана и Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает пресс-служба главы Татарстана.

Минниханов в среду принял участие в 12-м заседании межправительственной российско-эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, которое провели в Дубае министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и министр экономики ОАЭ Абдалла бин Тук Аль-Маарри. Минниханов рассказал об опыте Татарстана в выстраивании сотрудничества с ОАЭ.

"В числе перспективных направлений Рустам Минниханов обозначил сотрудничество в сфере сельского хозяйства и использование инновационных биотехнологий в производстве продуктов питания. Делегации республики регулярно участвуют в дубайской выставке Gulfood, где представляют продукцию экспортоориентированных предприятий, которые заключают экспортные контракты", - говорится в сообщении по итогам заседания.

Также Минниханов отметил такое важное направление для сотрудничества, как инновационные технологии и цифровизация. К примеру, возможно создание площадки для продвижения цифровых решений, разработанных в Татарстане. По его информации, у Татарстана уже есть положительный опыт сотрудничества в этом направлении с Катаром: достигнута договоренность об открытии там специализированного центра IT-проектов.

По словам главы Татарстана, у республики налажен обмен опытом с ОАЭ в таких направлениях, как исламский банкинг, индустрия халяль, мусульманское образование. Вместе с тем динамика товарооборота за последний год показывает необходимость усилить работу. В 2024 году товарооборот составил 193 миллиона долларов.

"Надеюсь, по итогам заседания будут предложены решения по активизации торговли. Среди направлений, на которые хочу обратить внимание присутствующих, - привлечение эмиратских инвестиций в экономические проекты нашей республики", - подчеркнул Минниханов и рассказал о созданной в Татарстане инфраструктуре и действующих для инвесторов налоговых, таможенных и коммерческих преференциях.

Он также отметил, что важным фактором в расширении сотрудничества Татарстана с Объединенными Арабскими Эмиратами является единая религия - ислам.