В Петербурге продлили запрет мигрантам работать курьерами и таксистами

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек- РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете на привлечение мигрантов к работе таксистами и курьерами до конца 2026 года, сообщила пресс-служба администрации губернатора.
Власти Петербурга в конце июля сообщили о запрете на прием в 2025 году мигрантов на работу таксистами. В августе власти добавили сферу курьерской доставки в перечень видов деятельности, к которой работодателям города в 2025 году нельзя привлекать иностранных граждан, работающих на основании патентов. Как пояснили власти, это решение направлено на борьбу с теневой занятостью, повышение качества и безопасности услуг в курьерском секторе, а также создание новых рабочих мест для российских граждан, в первую очередь – для молодежи и студентов.
"Губернатор Александр Беглов подписал постановление "Об установлении на 2026 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Санкт-Петербурга, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности", - говорится в сообщении.
Запрет распространяется до конца 2026 года на такие направления, как курьерская деятельность и такси.
