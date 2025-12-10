Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге продлили запрет мигрантам работать курьерами и таксистами
13:04 10.12.2025
В Петербурге продлили запрет мигрантам работать курьерами и таксистами
В Петербурге продлили запрет мигрантам работать курьерами и таксистами
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете на привлечение мигрантов к работе таксистами и курьерами до конца 2026 года,... РИА Новости, 10.12.2025
2025
Новости
санкт-петербург, александр беглов
Санкт-Петербург, Александр Беглов
В Петербурге продлили запрет мигрантам работать курьерами и таксистами

В Петербурге продлили на год запрет мигрантам работать таксистами и курьерами

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек- РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете на привлечение мигрантов к работе таксистами и курьерами до конца 2026 года, сообщила пресс-служба администрации губернатора.
Власти Петербурга в конце июля сообщили о запрете на прием в 2025 году мигрантов на работу таксистами. В августе власти добавили сферу курьерской доставки в перечень видов деятельности, к которой работодателям города в 2025 году нельзя привлекать иностранных граждан, работающих на основании патентов. Как пояснили власти, это решение направлено на борьбу с теневой занятостью, повышение качества и безопасности услуг в курьерском секторе, а также создание новых рабочих мест для российских граждан, в первую очередь – для молодежи и студентов.
"Губернатор Александр Беглов подписал постановление "Об установлении на 2026 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Санкт-Петербурга, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности", - говорится в сообщении.
Запрет распространяется до конца 2026 года на такие направления, как курьерская деятельность и такси.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Путин прокомментировал вопрос с мигрантами в России
27 ноября, 18:41
 
Санкт-Петербург Александр Беглов
 
 
