СМИ: Мелони призвала Зеленского к "болезненным уступкам"
17:55 10.12.2025 (обновлено: 18:01 10.12.2025)
СМИ: Мелони призвала Зеленского к "болезненным уступкам"
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на встрече с Владимиром Зеленским призвала его к "болезненным уступкам" для урегулирования конфликта на Украине, сообщила...
в мире
сша
россия
украина
владимир зеленский
джорджа мелони
дональд трамп
братья италии
сша
россия
украина
в мире, сша, россия, украина, владимир зеленский, джорджа мелони, дональд трамп, братья италии
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Джорджа Мелони, Дональд Трамп, Братья Италии
СМИ: Мелони призвала Зеленского к "болезненным уступкам"

Corriere della Sera: Мелони призвала Зеленского к болезненным уступкам

© Getty Images / Anadolu/Riccardo De LucaПремьер-министр Италии Джорджа Мелони и Владимир Зеленский во время встречи в Риме. 9 декабря 2025
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и Владимир Зеленский во время встречи в Риме. 9 декабря 2025
© Getty Images / Anadolu/Riccardo De Luca
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и Владимир Зеленский во время встречи в Риме. 9 декабря 2025
РИМ, 10 дек - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на встрече с Владимиром Зеленским призвала его к "болезненным уступкам" для урегулирования конфликта на Украине, сообщила газета Corriere della Sera.
"Со стороны нашего премьер-министра разговор был откровенным, и ее посыл можно резюмировать так: "Учтите, что вам, возможно, придется пойти на некоторые болезненные уступки", - говорится в статье.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В ФРГ сделали заявление о территориях после визита Зеленского в Брюссель
Вчера, 16:34
По данным источников из партии "Братья Италии", лидером которой является Мелони, премьер Италии провела "своего рода моральное воздействие на Зеленского" относительно мирного плана Белого дома, когда как сам Зеленский якобы попросил Мелони повлиять на президента США Дональда Трампа для смягчения его позиции.
Газета Repubblica, комментируя ход переговоров в Риме, в среду написала, что Мелони предупредила Зеленского о невозможности для Евросоюза обеспечивать надлежащую поддержку Украины без помощи со стороны США. В этом отношении премьер призвала Зеленского продолжать работу с мирным планом Трампа для обеспечения американских гарантий безопасности Украины.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Мелони заявила о готовности Италии способствовать урегулированию на Украине
22 ноября, 13:41
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты РФ и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Он готов": журналист забил тревогу из-за планов Зеленского
Вчера, 15:26
 
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Джорджа Мелони, Дональд Трамп, Братья Италии
 
 
