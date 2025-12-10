https://ria.ru/20251210/mat-geroinya-2061209584.html
Путин присвоил жительнице Дагестана звание "Мать-героиня"
Путин присвоил жительнице Дагестана звание "Мать-героиня" - РИА Новости, 10.12.2025
Путин присвоил жительнице Дагестана звание "Мать-героиня"
Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание "Мать-героиня" жительнице Дагестана Мисиди Шамхаловой, которая одна воспитывает десятерых детей,... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T18:37:00+03:00
2025-12-10T18:37:00+03:00
2025-12-10T18:37:00+03:00
общество
республика дагестан
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040491387_0:235:3034:1942_1920x0_80_0_0_da95d93430355fdd0ffa51a99b029f29.jpg
https://ria.ru/20251022/zvanie-2049880993.html
республика дагестан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040491387_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_8cd28b559dca2e3ba027ba075d6fe384.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика дагестан, россия, владимир путин
Общество, Республика Дагестан, Россия, Владимир Путин
Путин присвоил жительнице Дагестана звание "Мать-героиня"
Путин присвоил звание "Мать-героиня" дагестанке, которая воспитывает 10 детей