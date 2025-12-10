Фетисов обвинил FIS в цинизме и издевательстве после решения по лыжникам

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить к участию в отборе к Играм 2026 года только двух российских лыжников является циничным издевательством, направленным на раскол сборной страны и общества, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
FIS в среду одобрила заявки российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой на получение индивидуального нейтрального статуса. Спортсмены смогут принять участие в квалификации к Олимпиаде и других международных соревнованиях.
"Это цинизм и издевательство. Конечно, это важно для тех спортсменов, которые будут участвовать в отборе к Олимпийским играм. А что делать тем, кого не допустили к участию в квалификации, они в чем виноваты? Это не спортивная ситуация и настолько иезуитская", - сказал Фетисов.
"Мне кажется, что они (руководство FIS) все это просчитали, чтобы такими подачками раскалывать и общество, и нашу команду. И нам в циничном формате указали наше место", - отметил собеседник агентства.
Следующий этап Кубка мира, в котором смогут принять участие россияне, пройдет 12-14 декабря в швейцарском Давосе.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение и позволил россиянам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус.