Рейтинг@Mail.ru
Фетисов обвинил FIS в цинизме и издевательстве после решения по лыжникам - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
15:52 10.12.2025 (обновлено: 15:54 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/lyzhi-2061152794.html
Фетисов обвинил FIS в цинизме и издевательстве после решения по лыжникам
Фетисов обвинил FIS в цинизме и издевательстве после решения по лыжникам - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Фетисов обвинил FIS в цинизме и издевательстве после решения по лыжникам
Решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить к участию в отборе к Играм 2026 года только двух российских лыжников является... РИА Новости Спорт, 10.12.2025
2025-12-10T15:52:00+03:00
2025-12-10T15:54:00+03:00
спорт
давос
вячеслав фетисов
спортивный арбитражный суд (cas)
госдума рф
дарья непряева
лыжные гонки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028543673_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_547941545aec5df255da83d974777fd9.jpg
/20251202/tikhonov-2059335744.html
/20251206/lyzhniki-2060299133.html
давос
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028543673_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_5312215201827d73da19844b345ca5a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, давос, вячеслав фетисов, спортивный арбитражный суд (cas), госдума рф, дарья непряева
Спорт, Давос, Вячеслав Фетисов, Спортивный арбитражный суд (CAS), Госдума РФ, Дарья Непряева, Лыжные гонки
Фетисов обвинил FIS в цинизме и издевательстве после решения по лыжникам

Фетисов: подачка FIS с вызовом двух спортсменов направлена на раскол команды

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Вячеслав Фетисов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить к участию в отборе к Играм 2026 года только двух российских лыжников является циничным издевательством, направленным на раскол сборной страны и общества, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
FIS в среду одобрила заявки российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой на получение индивидуального нейтрального статуса. Спортсмены смогут принять участие в квалификации к Олимпиаде и других международных соревнованиях.
Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Тихонов разоблачил норвежцев после допуска россиян
2 декабря, 19:14
"Это цинизм и издевательство. Конечно, это важно для тех спортсменов, которые будут участвовать в отборе к Олимпийским играм. А что делать тем, кого не допустили к участию в квалификации, они в чем виноваты? Это не спортивная ситуация и настолько иезуитская", - сказал Фетисов.
"Мне кажется, что они (руководство FIS) все это просчитали, чтобы такими подачками раскалывать и общество, и нашу команду. И нам в циничном формате указали наше место", - отметил собеседник агентства.
Следующий этап Кубка мира, в котором смогут принять участие россияне, пройдет 12-14 декабря в швейцарском Давосе.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение и позволил россиянам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус.
Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Посол в Норвегии оценил допуск российских лыжников к соревнованиям
6 декабря, 13:22
 
Лыжные гонкиСпортДавосВячеслав ФетисовСпортивный арбитражный суд (CAS)Госдума РФДарья Непряева
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Карабах
    Аякс
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    ФК Копенгаген
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Манчестер Сити
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    ПСЖ
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Пафос
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Брюгге
    Арсенал
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Буде-Глимт
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Ньюкасл
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Наполи
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала