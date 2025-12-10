Фетисов обвинил FIS в цинизме и издевательстве после решения по лыжникам

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить к участию в отборе к Играм 2026 года только двух российских лыжников является циничным издевательством, направленным на раскол сборной страны и общества, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

"Мне кажется, что они (руководство FIS) все это просчитали, чтобы такими подачками раскалывать и общество, и нашу команду. И нам в циничном формате указали наше место", - отметил собеседник агентства.