Лавров надеется, что 14 декабря станет Днем борьбы с колониализмом - РИА Новости, 10.12.2025
11:12 10.12.2025
Лавров надеется, что 14 декабря станет Днем борьбы с колониализмом
россия, сергей лавров, совет федерации рф
Россия, Сергей Лавров, Совет Федерации РФ
Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. МИД РФ рассчитывает, что в ближайшее время 14 декабря - день принятия исторической Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам - будет объявлено Днем борьбы с колониализмом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Четырнадцатого декабря мы будем отмечать 65-летие принятие по инициативе Советского Союза исторической Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам. Мы приняли необходимые меры, мобилизовав наших единомышленников, и рассчитываем, что в ближайшее время 14 декабря будет объявлено днем борьбы с колониализмом", - сказал Лавров, выступая на правчасе в Совете Федерации.
Министр отметил, что это поможет продвижению борьбы с неоколониализмом.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Финляндии демонстрируют животную русофобию, заявил Лавров
