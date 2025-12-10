Лавров надеется, что 14 декабря станет Днем борьбы с колониализмом

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. МИД РФ рассчитывает, что в ближайшее время 14 декабря - день принятия исторической Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам - будет объявлено Днем борьбы с колониализмом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.