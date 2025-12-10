Рейтинг@Mail.ru
Лавров: Уиткофф привез предложения по правам прав нацменьшинств на Украине - РИА Новости, 10.12.2025
10:49 10.12.2025 (обновлено: 10:59 10.12.2025)
Лавров: Уиткофф привез предложения по правам прав нацменьшинств на Украине
в мире
сша
украина
россия
совет федерации рф
сергей лавров
стив уиткофф
владимир путин
в мире, сша, украина, россия, совет федерации рф, сергей лавров, стив уиткофф, владимир путин
В мире, США, Украина, Россия, Совет Федерации РФ, Сергей Лавров, Стив Уиткофф, Владимир Путин
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в тех предложениях, которые спецпосланник президента США Стив Уиткофф привез в Москву, говорится о необходимости обеспечить на Украине права национальных меньшинств и религиозные свободы.
"В тех предложениях, которые Стив Уиткофф привозил (в Москву - ред.), которые обсуждались подробно с президентом РФ, специально сказано о необходимости обеспечить на Украине, что останется от Украины, права национальных меньшинств и религиозные свободы в соответствии с международными обязательствами", - сказал Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
