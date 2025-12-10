Лавров: Уиткофф привез предложения по правам прав нацменьшинств на Украине

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в тех предложениях, которые спецпосланник президента США Стив Уиткофф привез в Москву, говорится о необходимости обеспечить на Украине права национальных меньшинств и религиозные свободы.