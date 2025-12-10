Лавров: Уиткофф привез предложения по правам прав нацменьшинств на Украине

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в тех предложениях, которые спецпосланник президента США Стив Уиткофф привез в Москву, говорится о необходимости обеспечить на Украине права национальных меньшинств и религиозные свободы.
"В тех предложениях, которые Стив Уиткофф привозил (в Москву - ред.), которые обсуждались подробно с президентом РФ, специально сказано о необходимости обеспечить на Украине, что останется от Украины, права национальных меньшинств и религиозные свободы в соответствии с международными обязательствами", - сказал Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.