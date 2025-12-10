https://ria.ru/20251210/lavrov-2061035256.html
Европа науськивает Зеленского продолжать боевые действия, заявил Лавров
Европа науськивает Зеленского продолжать боевые действия, заявил Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа науськивает Владимира Зеленского продолжать воевать с РФ до последнего украинца, но для этого им РИА Новости, 10.12.2025
Европа науськивает Зеленского продолжать боевые действия, заявил Лавров
Лавров: ЕС готов грабить РФ, чтобы науськивать Зеленского продолжать конфликт