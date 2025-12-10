Рейтинг@Mail.ru
Европа науськивает Зеленского продолжать боевые действия, заявил Лавров
10:42 10.12.2025
Европа науськивает Зеленского продолжать боевые действия, заявил Лавров
Европа науськивает Зеленского продолжать боевые действия, заявил Лавров

Лавров: ЕС готов грабить РФ, чтобы науськивать Зеленского продолжать конфликт

© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа науськивает Владимира Зеленского продолжать воевать с РФ до последнего украинца, но для этого им не хватает денег и приходится пытаться ограбить Россию.
"Европа… пытается всячески науськивать украинского руководителя, так называемого, членов его режима, чтобы они не прекращали воевать до последнего украинца. Правда, не хватает денег, и сейчас уже на эту идеологическую заряженность влияют финансовые соображения, потому что кроме как ограбить РФ и забрать в нарушение всех мыслимых норм международного и коммерческого права наши золото-валютные резервы, у них не остается других источников на финансирование этой войны", - сказал Лавров на "правительственном часе" в Совете Федерации.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Европа препятствует урегулированию на Украине, заявил Лавров
