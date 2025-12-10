https://ria.ru/20251210/lavrov-2061035032.html
США проявляют нетерпеливость из-за позиции ЕС по Украине, заявил Лавров
США проявляют нетерпеливость из-за позиции ЕС по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 10.12.2025
США проявляют нетерпеливость из-за позиции ЕС по Украине, заявил Лавров
США проявляют нетерпеливость из-за позиции европейцев по затягиванию конфликта на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T10:41:00+03:00
2025-12-10T10:41:00+03:00
2025-12-10T10:55:00+03:00
в мире
сша
украина
мирный план сша по украине
сергей лавров
россия
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044412405_0:143:3086:1879_1920x0_80_0_0_0afa29916f0557fd75b771c9b46717e1.jpg
https://ria.ru/20251210/lavrov-2061035256.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044412405_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_ce8b8110bf43ba5083ff73e3b998bd66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, мирный план сша по украине, сергей лавров, россия, совет федерации рф
В мире, США, Украина, Мирный план США по Украине, Сергей Лавров, Россия, Совет Федерации РФ
США проявляют нетерпеливость из-за позиции ЕС по Украине, заявил Лавров
Лавров: США проявляют нетерпеливость из-за позиции ЕС по Украине