США проявляют нетерпеливость из-за позиции ЕС по Украине, заявил Лавров
10:41 10.12.2025 (обновлено: 10:55 10.12.2025)
США проявляют нетерпеливость из-за позиции ЕС по Украине, заявил Лавров
США проявляют нетерпеливость из-за позиции европейцев по затягиванию конфликта на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 10.12.2025
США проявляют нетерпеливость из-за позиции ЕС по Украине, заявил Лавров

Лавров: США проявляют нетерпеливость из-за позиции ЕС по Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. США проявляют нетерпеливость из-за позиции европейцев по затягиванию конфликта на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Все большую нетерпеливость проявляют Соединенные Штаты. Прежде всего, президент (США Дональд - ред.) Трамп, который, как я уже сказал, единственный из всех западных лидеров сразу после прихода в Белый дом в январе этого года стал проявлять понимание тех причин, которые сделали войну на Украине неизбежной", - сказал министр, выступая в Совете Федерации.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Европа науськивает Зеленского продолжать боевые действия, заявил Лавров
