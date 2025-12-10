Рейтинг@Mail.ru
Европа препятствует урегулированию на Украине, заявил Лавров
10:41 10.12.2025 (обновлено: 10:57 10.12.2025)
Европа препятствует урегулированию на Украине, заявил Лавров
Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Запад не един, и это лишний раз подтверждается событиями последних дней, когда президент (США Дональд - ред.) Трамп в одном из своих интервью принципиально оценил действия Европы по искусственному сдерживанию договоренностей, которые вполне могли бы быть достигнуты по украинскому урегулированию, обеспечивая ликвидацию тех самых первопричин, которые являются главным препятствием на этом пути. Но Европа искусственно сдерживает этот процесс", - сказал он, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
США проявляют нетерпеливость из-за позиции ЕС по Украине, заявил Лавров
10:41
Президент РФ Владимир Путин ранее принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
ЕС подпишет отдельные гарантии безопасности для Украины, пишет WP
10:39
 
УкраинаМирный план США по УкраинеСергей ЛавровВ мире
 
 
