Лавров рассказал о контактах с США по урегулированию на Украине - РИА Новости, 10.12.2025
10:27 10.12.2025 (обновлено: 11:41 10.12.2025)
Лавров рассказал о контактах с США по урегулированию на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на "правительственном часе" в Совфеде. Среди прочего он рассказал о контактах с США по мирному... РИА Новости, 10.12.2025
Лавров о Трампе и причинах войны на Украине
Трамп - единственный из всех западных лидеров стал проявлять понимание тех причин, которые сделали войну на Украине неизбежной, заявил Лавров в Совете Федерации. В предложениях США, которые привез Уиткофф, говорится о необходимости обеспечить права нацменьшинств и религиозные свободы на Украине или "там, что останется от Украины".
Лавров рассказал о контактах с США по урегулированию на Украине

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на "правительственном часе" в Совфеде. Среди прочего он рассказал о контактах с США по мирному урегулированию на Украине и попытках ЕС этому помешать.
Основные заявления — в материале РИА Новости.

О диалоге с США по мирному урегулированию

  • Москва и Вашингтон достигли договоренности о продолжении работы по завершению украинского конфликта:
«

"Президент Трамп единственный из всех западных лидеров сразу после прихода в Белый дом в январе стал проявлять понимание тех причин, которые сделали войну на Украине неизбежной".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
Сергей Лавров
Глава МИД России
  • В предложениях, которые спецпосланник президента США Стив Уиткофф привез в Москву, говорится о необходимости обеспечить на Украине права нацменьшинств и религиозные свободы.
Об агрессивной политике ЕС

  • Евросоюз тешит себя иллюзиями о том, что Россию можно победить:
«

"Инвестировав весь политический капитал в войну с Россией руками и телами украинских граждан, они в безнадежной политической слепоте тешат себя иллюзией так или иначе победить нашу страну. Как подчеркивал президент, мы не собираемся воевать с Европой, у нас и мыслей таких нет".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
Сергей Лавров
Глава МИД России
  • При этом Москва ответит на любые враждебные шаги, включая размещение на Украине европейских воинских контингентов и экспроприацию российских активов.
  • Брюссель искусственно сдерживает процесс дипломатического урегулирования, об этом говорил и Трамп.
«

"Европа пытается всячески науськивать так называемого украинского руководителя, членов его режима, чтобы они не прекращали воевать до последнего украинца. Сейчас на эту идеологическую заряженность влияют финансовые соображения, потому что, кроме как ограбить Россию и забрать в нарушение норм международного и коммерческого права наши золотовалютные резервы, у них не остается источников финансирования".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
Сергей Лавров
Глава МИД России
Обсуждение мирного плана США

На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".
В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение с премьером страны Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
Накануне глава киевского режима заявил, что планирует в среду передать США "поправки" к их мирной инициативе.
ПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияСергей ЛавровУкраинаСШАСовет Федерации РФВладимир ПутинЕвропаДональд ТрампМирный план США по УкраинеЕвросоюзМосква
 
 
