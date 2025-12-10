https://ria.ru/20251210/lavrov-2061027996.html
Россия ответит на размещение иностранных войск на Украине, заявил Лавров
Россия ответит на размещение иностранных войск на Украине, заявил Лавров
Россия ответит на любое размещение иностранных воинских контингентов на Украине, а также на экспроприацию европейцами российских активов, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 10.12.2025
Россия ответит на размещение иностранных войск на Украине, заявил Лавров
Лавров: Россия ответит на любое размещение иностранных контингентов на Украине