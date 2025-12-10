Рейтинг@Mail.ru
Россия ответит на размещение иностранных войск на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 10.12.2025
10:22 10.12.2025 (обновлено: 10:35 10.12.2025)
Россия ответит на размещение иностранных войск на Украине, заявил Лавров
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россия ответит на любое размещение иностранных воинских контингентов на Украине, а также на экспроприацию европейцами российских активов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Как подчеркивал президент (России Владимир Путин - ред.), мы не собираемся воевать с Европой. У нас и мыслей таких нет. Но к любым враждебным шагам, включая размещение на Украине европейских воинских контингентов и экспроприацию российских активов, мы будем на это отвечать и к этому ответу мы уже готовы", - сказал Лавров на "правительственном часе" в Совете Федерации.
Лавров о Трампе и причинах войны на Украине - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Лавров рассказал о контактах с США по урегулированию на Украине
10:27
 
