Лавров прибыл в Совет Федерации, где выступит на "правительственном часе"
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Совет Федерации, где выступит на "правительственном часе", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.12.2025
