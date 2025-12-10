Рейтинг@Mail.ru
Лавров прибыл в Совет Федерации, где выступит на "правительственном часе"
10:12 10.12.2025 (обновлено: 10:13 10.12.2025)
Лавров прибыл в Совет Федерации, где выступит на "правительственном часе"
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Совет Федерации, где выступит на "правительственном часе", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.12.2025
политика, россия, совет федерации рф, сша, сергей лавров, госдума рф, мария захарова
Политика, Россия, Совет Федерации РФ, США, Сергей Лавров, Госдума РФ, Мария Захарова
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Совет Федерации, где выступит на "правительственном часе", передает корреспондент РИА Новости.
Официальный представитель министерства Мария Захарова ранее говорила, что темой заседания будут актуальные вопросы внешней политики России. Как ожидается, Лавров проведет интерактивный диалог с представителями законодательной власти нашей страны.
"Регулярные встречи министра иностранных дел России с парламентариями способствуют развитию взаимодействия между исполнительными и законодательными ветвями власти в ключевых направлениях внешнеполитического курса страны и позволяют эффективно координировать работу по укреплению роли и места в современных международных отношениях", - отмечала Захарова.
В феврале этого года Лавров уже выступал в рамках "правительственного часа", но в Госдуме. Тогда министр приехал на следующий день после переговоров с США в Эр-Рияде.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встречи в Москве. 9 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Лавров рассказал о целях заседания межправкомиссии России и Венгрии
