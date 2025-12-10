МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Совет Федерации, где выступит на "правительственном часе", передает корреспондент РИА Новости.

"Регулярные встречи министра иностранных дел России с парламентариями способствуют развитию взаимодействия между исполнительными и законодательными ветвями власти в ключевых направлениях внешнеполитического курса страны и позволяют эффективно координировать работу по укреплению роли и места в современных международных отношениях", - отмечала Захарова.