Глава МИД России Сергей Лавров принимает участие в пленарном заседании Совета Федерации.
https://ria.ru/20251210/lavrov-2061014236.html
Лавров выступает на пленарном заседании Совета Федерации. Прямая трансляция
Лавров выступает на пленарном заседании Совета Федерации. Прямая трансляция - РИА Новости, 10.12.2025
Лавров выступает на пленарном заседании Совета Федерации. Прямая трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров принимает участие в пленарном заседании Совета Федерации. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T10:00:00+03:00
2025-12-10T10:00:00+03:00
2025-12-10T10:16:00+03:00
политика
россия
сергей лавров
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061012434_0:6:1024:582_1920x0_80_0_0_f552c3b05a88c022847cc9a01901db7d.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061012434_44:0:955:683_1920x0_80_0_0_b4d1cd124987c561a9099adfb9ebe392.jpg
LIVE: Лавров на пленарном заседании Совета Федерации
LIVE: Лавров на пленарном заседании Совета Федерации
2025-12-10T10:00
true
PT61M47S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, сергей лавров, совет федерации рф, видео
Политика, Россия, Сергей Лавров, Совет Федерации РФ
Лавров выступает на пленарном заседании Совета Федерации. Прямая трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров принимает участие в пленарном заседании Совета Федерации.
2025-12-10T10:00
true
PT61M47S