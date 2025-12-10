Рейтинг@Mail.ru
В Крыму назвали Трампа решительным человеком - РИА Новости, 10.12.2025
13:49 10.12.2025
В Крыму назвали Трампа решительным человеком
В Крыму назвали Трампа решительным человеком
республика крым, россия, украина, дональд трамп, сергей цеков, владимир путин, оон
Республика Крым, Россия, Украина, Дональд Трамп, Сергей Цеков, Владимир Путин, ООН
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков в беседе с РИА Новости назвал президента США Дональда Трампа решительным человеком, который вполне может принять решение в будущем посетить Крым.
Ранее Трамп в интервью изданию Politico назвал Крым сердцем и очень красивым, а также заявил, что у полуострова огромный потенциал.
"Не исключаю, что со временем Дональд Трамп посетит Крым, чтобы все увидеть своими глазами. Он решительный человек, который может это сделать", - сказал Цеков.
По его словам, потепление российско-американских отношений пойдет на пользу двум странам.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, состоявшегося после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Экс-депутат Рады прокомментировал заявление Зеленского о Крыме
Республика КрымРоссияУкраинаДональд ТрампСергей ЦековВладимир ПутинООН
 
 
