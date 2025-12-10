Рейтинг@Mail.ru
В Крыму ответили на заявление Зеленского о невозможности вернуть полуостров
10:34 10.12.2025
В Крыму ответили на заявление Зеленского о невозможности вернуть полуостров
Признание Владимира Зеленского в том, что у Украины нет возможности вернуть Крым под свой контроль, запоздало на несколько лет, заявил РИА Новости первый...
В Крыму ответили на заявление Зеленского о невозможности вернуть полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Признание Владимира Зеленского в том, что у Украины нет возможности вернуть Крым под свой контроль, запоздало на несколько лет, заявил РИА Новости первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков.
Ранее Зеленский признал, что у Киева на сегодня нет сил и достаточной поддержки вернуть Крым в состав Украины.
"Пришло время". В США сделали необычное предложение Зеленскому
09:58
"Признание Зеленского запоздало на несколько лет. Если бы он понял четыре-пять лет назад, что Крым никогда не вернется в состав Украины, и надо работать над тем, чтобы признать полуостров территорией России, то это в значительной степени способствовало бы достижению мира и пошло на пользу Украине", - сказал Цеков.
По его словам, отсутствие стратегического видения и самостоятельной государственной позиции у Зеленского привело Украину к катастрофе.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, состоявшегося после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
В Госдуме назвали слова Трампа признанием уникальности Крыма
07:43
 
