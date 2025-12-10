СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Признание Владимира Зеленского в том, что у Украины нет возможности вернуть Крым под свой контроль, запоздало на несколько лет, заявил РИА Новости первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков.
"Признание Зеленского запоздало на несколько лет. Если бы он понял четыре-пять лет назад, что Крым никогда не вернется в состав Украины, и надо работать над тем, чтобы признать полуостров территорией России, то это в значительной степени способствовало бы достижению мира и пошло на пользу Украине", - сказал Цеков.
По его словам, отсутствие стратегического видения и самостоятельной государственной позиции у Зеленского привело Украину к катастрофе.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, состоявшегося после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.