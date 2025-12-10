В Крыму ответили на заявление Зеленского о невозможности вернуть полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Признание Владимира Зеленского в том, что у Украины нет возможности вернуть Крым под свой контроль, запоздало на несколько лет, заявил РИА Новости первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков.