Девушка фотографирует цветы миндаля на мобильный телефон в Никитском ботаническом саду в Ялте

Девушка фотографирует цветы миндаля на мобильный телефон в Никитском ботаническом саду в Ялте

Новый год в Крыму: близко, тепло, красиво и недорого

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости, Мария Селиванова. Крым — одно из самых популярных в России мест для встречи Нового года. Там относительно тепло, море, интересные достопримечательности, а еще — богатая событийная программа. Какую часть полуострова выбрать для зимних каникул, чем заняться на отдыхе и сколько придется заплатить — в материале РИА Новости.

Лидеры списка

В этом году Крым входит в пятерку самых востребованных направлений на новогодние праздники. Пять процентов россиян, отправляющихся в путешествие по стране, выбрали отдых на полуострове, подсчитали в пресс-службе национального туроператора "Алеан".

Выше в списке — курорты Краснодарского края, которые примут около трети праздничного турпотока. Более четверти путешественников отправятся в Кавминводы. Каждый десятый посетит Москву.

Все туроператоры отмечают рост интереса к зимнему отдыху в Крыму — в одних компаниях на десять процентов, в других — на 50. Причем выросла глубина продаж, говорят в "Интуристе": большинство популярных отелей выкуплены за полтора-два месяца до заезда.

"Семей с детьми немного — чаще едут взрослые туристы, которым важны качественные отели, развлекательные программы и инфраструктура. Молодежных групп тоже мало: формат больше подходит для спокойного праздничного отдыха", — рассказывают в Fun&Sun.

Высок спрос на санаторно-курортный отдых в Крыму. Особенно востребованы программы оздоровления в Саках, Евпатории и на Южном берегу, говорят в "Интуристе". "Отдыхающие все чаще совмещают праздничные поездки с лечебно-профилактическими процедурами", — говорит PR-директор компании Дарья Домостроева.

Какой курорт выбрать

Наибольшим спросом традиционно пользуются Ялта, Алушта и Севастополь. Там много хороших гостиниц, достопримечательностей и праздничных программ. Дополнительный плюс — мягкий климат Южного берега Крыма, комфортный для прогулок и оздоровления.

"Ялту и Алушту чаще выбирают пары и молодежь из-за насыщенной культурной и развлекательной программы. Евпатория и Саки востребованы у семей с детьми и туристов, ориентированных на оздоровление. Севастополь популярен у поклонников экскурсионки и любителей активных прогулок", — пояснили в "Интуристе".

Наибольший спрос — на гостиницы категорий четыре и пять звезд. В числе самых бронируемых объектов — "Ялта-Интурист", санатории "Ай-Петри", "Дюльбер", "Кирова", "Гурзуфский", перечисляют в "Алеан".

Сколько стоит отдых в Крыму

Цены на путевки в новогодний Крым увеличились в среднем на десять процентов, отмечают туроператоры. Причина — рост затрат на содержание отелей, логистику и персонал, рассказывают в "Интуристе".

К наиболее бюджетным направлениям традиционно относятся Евпатория, Саки и восточное побережье полуострова. Самые высокие цены на Южном берегу — в Ялте, Алупке и Гурзуфе. Это связано с высоким уровнем сервиса, панорамными видами и развитой инфраструктурой. Разница в стоимости проживания между курортами может достигать 30-40 процентов, отмечают в Fun&Sun.

Средняя цена на проживание в "четверке" — от десяти тысяч рублей в сутки за номер с завтраками. За "все включено" — в 2,5 раза выше. Бюджетное размещение можно найти и за две тысячи рублей за номер без питания, рассказывают в Fun&Sun.

Минимальная стоимость новогодних туров в Крым начинается с 35 тысяч рублей на туриста при размещении в объектах уровня эконом. В эту сумму входят проживание и завтрак, говорят в "Интуристе". Туры в объекты среднего уровня стартуют с 45 тысяч рублей.

Желающим сэкономить стоит обратить внимание на гостиницы на западном побережье. Так, в Евпатории можно отдохнуть три дня в "трешке" вдвоем с питанием по системе "полный пансион" за 21 тысячу рублей, подсчитали в "Алеан". В Ялте стоимость такого отдыха будет в два раза выше.

Десять дней в санатории в западной части полуострова обойдутся в 82 тысячи рублей на двоих, проживание и лечение включены. На Южном берегу Крыма — от 134 тысяч.

Как добраться

В этом году появилось больше возможностей для комфортных поездок на полуостров. В "Интуристе" предлагают путевки с прилетом в Краснодар, а оттуда — трансфер.

В новогодние праздники, с октября по апрель из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Перми, Кисловодска и Адлера в направлении Крыма курсируют десять составов, добавляют в Министерстве курортов и туризма республики.

Открыты пассажирские автобусные перевозки из Московской области с заездом в Запорожскую и Херсонскую. Этим маршрутом, а также по Крымскому мосту можно ехать на автомобиле.

События и мероприятия

В министерстве подготовили зимнюю спецпрограмму "Новый год в Крыму как дома!" — более 300 мероприятий. Гастроквест (посещение ресторанов со специальным крымским сет-меню), бесплатные пешеходные экскурсии, представления для детей, мастер-классы (например, на лавандовых фермах).

В Крымской астрофизической обсерватории в поселке Научный Бахчисарайского района запланированы зимние "Астроканикулы": походы, лекции и наблюдения за звездами.

Квесты для детей подготовили резиденции Дедов Морозов: в Гурзуфе, в Симферопольском районе (село Кизиловое и село Строгоновка), картинной галерее имени Айвазовского в Феодосии — всего на полуострове их восемь.