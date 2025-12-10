Новый год в Крыму: близко, тепло, красиво и недорого

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости, Мария Селиванова. Крым — одно из самых популярных в России мест для встречи Нового года. Там относительно тепло, море, интересные достопримечательности, а еще — богатая событийная программа. Какую часть полуострова выбрать для зимних каникул, чем заняться на отдыхе и сколько придется заплатить — в материале РИА Новости.
Лидеры списка
В этом году Крым входит в пятерку самых востребованных направлений на новогодние праздники. Пять процентов россиян, отправляющихся в путешествие по стране, выбрали отдых на полуострове, подсчитали в пресс-службе национального туроператора "Алеан".
Новогодняя елка в Симферополе
Выше в списке — курорты Краснодарского края, которые примут около трети праздничного турпотока. Более четверти путешественников отправятся в Кавминводы. Каждый десятый посетит Москву.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУчастники юбилейного "Мороз-парада" на набережной Ялты
Участники юбилейного "Мороз-парада" на набережной Ялты
Все туроператоры отмечают рост интереса к зимнему отдыху в Крыму — в одних компаниях на десять процентов, в других — на 50. Причем выросла глубина продаж, говорят в "Интуристе": большинство популярных отелей выкуплены за полтора-два месяца до заезда.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОтдыхающие на аллее Аполлонов в поселке городского типа Симеиз на Южном берегу Крыма
Отдыхающие на аллее Аполлонов в поселке городского типа Симеиз на Южном берегу Крыма
"Семей с детьми немного — чаще едут взрослые туристы, которым важны качественные отели, развлекательные программы и инфраструктура. Молодежных групп тоже мало: формат больше подходит для спокойного праздничного отдыха", — рассказывают в Fun&Sun.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкДевушка на территории санаторно-курортного комплекса "Мрия Резорт&СПА" в Ялте
Девушка на территории санаторно-курортного комплекса "Мрия Резорт&СПА" в Ялте
Высок спрос на санаторно-курортный отдых в Крыму. Особенно востребованы программы оздоровления в Саках, Евпатории и на Южном берегу, говорят в "Интуристе". "Отдыхающие все чаще совмещают праздничные поездки с лечебно-профилактическими процедурами", — говорит PR-директор компании Дарья Домостроева.
Какой курорт выбрать
Наибольшим спросом традиционно пользуются Ялта, Алушта и Севастополь. Там много хороших гостиниц, достопримечательностей и праздничных программ. Дополнительный плюс — мягкий климат Южного берега Крыма, комфортный для прогулок и оздоровления.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкНовогодняя инсталляция на одной из улиц в Севастополе
Новогодняя инсталляция на одной из улиц в Севастополе
"Ялту и Алушту чаще выбирают пары и молодежь из-за насыщенной культурной и развлекательной программы. Евпатория и Саки востребованы у семей с детьми и туристов, ориентированных на оздоровление. Севастополь популярен у поклонников экскурсионки и любителей активных прогулок", — пояснили в "Интуристе".
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкДевушка в медицинском центре на территории санаторно-курортного комплекса "Мрия Резорт&СПА" в Ялте.
Девушка в медицинском центре на территории санаторно-курортного комплекса "Мрия Резорт&СПА" в Ялте.
© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкПразднование Нового года в международном детском центре "Артек" в Крыму.
Празднование Нового года в международном детском центре "Артек" в Крыму.
© РИА Новости / Василий Батанов | Перейти в медиабанкГорожане во время торжественного открытия главной городской елки Севастополя на площади адмирала Нахимова.
Горожане во время торжественного открытия главной городской елки Севастополя на площади адмирала Нахимова.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк
Кот на фоне скалы Дива в поселке городского типа Симеиз на Южном берегу Крыма.
Кот на фоне скалы Дива в поселке городского типа Симеиз на Южном берегу Крыма.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк
Люди гуляют на набережной в поселке Новофедоровка в Крыму.
Люди гуляют на набережной в поселке Новофедоровка в Крыму.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе.
Памятник затопленным кораблям в Севастополе.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкОткрытие главной новогодней елки на площади Нахимова в Севастополе.
Открытие главной новогодней елки на площади Нахимова в Севастополе.
Новогодняя елка в центре Севастополя.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевушки кормят голубей на набережной в Ялте.
Девушки кормят голубей на набережной в Ялте.
Наибольший спрос — на гостиницы категорий четыре и пять звезд. В числе самых бронируемых объектов — "Ялта-Интурист", санатории "Ай-Петри", "Дюльбер", "Кирова", "Гурзуфский", перечисляют в "Алеан".
Сколько стоит отдых в Крыму
Цены на путевки в новогодний Крым увеличились в среднем на десять процентов, отмечают туроператоры. Причина — рост затрат на содержание отелей, логистику и персонал, рассказывают в "Интуристе".
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУличная торговля на одной из улиц в Севастополе
Уличная торговля на одной из улиц в Севастополе
К наиболее бюджетным направлениям традиционно относятся Евпатория, Саки и восточное побережье полуострова. Самые высокие цены на Южном берегу — в Ялте, Алупке и Гурзуфе. Это связано с высоким уровнем сервиса, панорамными видами и развитой инфраструктурой. Разница в стоимости проживания между курортами может достигать 30-40 процентов, отмечают в Fun&Sun.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевушка играет с собакой на набережной в Ялте
Девушка играет с собакой на набережной в Ялте
Средняя цена на проживание в "четверке" — от десяти тысяч рублей в сутки за номер с завтраками. За "все включено" — в 2,5 раза выше. Бюджетное размещение можно найти и за две тысячи рублей за номер без питания, рассказывают в Fun&Sun.
Минимальная стоимость новогодних туров в Крым начинается с 35 тысяч рублей на туриста при размещении в объектах уровня эконом. В эту сумму входят проживание и завтрак, говорят в "Интуристе". Туры в объекты среднего уровня стартуют с 45 тысяч рублей.
Желающим сэкономить стоит обратить внимание на гостиницы на западном побережье. Так, в Евпатории можно отдохнуть три дня в "трешке" вдвоем с питанием по системе "полный пансион" за 21 тысячу рублей, подсчитали в "Алеан". В Ялте стоимость такого отдыха будет в два раза выше.
Десять дней в санатории в западной части полуострова обойдутся в 82 тысячи рублей на двоих, проживание и лечение включены. На Южном берегу Крыма — от 134 тысяч.
Как добраться
В этом году появилось больше возможностей для комфортных поездок на полуостров. В "Интуристе" предлагают путевки с прилетом в Краснодар, а оттуда — трансфер.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкТерритория санатория "Форос" на Южном берегу Крыма
Территория санатория "Форос" на Южном берегу Крыма
В новогодние праздники, с октября по апрель из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Перми, Кисловодска и Адлера в направлении Крыма курсируют десять составов, добавляют в Министерстве курортов и туризма республики.
Открыты пассажирские автобусные перевозки из Московской области с заездом в Запорожскую и Херсонскую. Этим маршрутом, а также по Крымскому мосту можно ехать на автомобиле.
События и мероприятия
В министерстве подготовили зимнюю спецпрограмму "Новый год в Крыму как дома!" — более 300 мероприятий. Гастроквест (посещение ресторанов со специальным крымским сет-меню), бесплатные пешеходные экскурсии, представления для детей, мастер-классы (например, на лавандовых фермах).
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк48-дюймовый (122-сантиметровый) телескоп фирмы Carl Zeiss в Крымской астрофизической обсерватории РАН, расположенной в Бахчисарайском районе, вблизи поселка Научный
48-дюймовый (122-сантиметровый) телескоп фирмы Carl Zeiss в Крымской астрофизической обсерватории РАН, расположенной в Бахчисарайском районе, вблизи поселка Научный
В Крымской астрофизической обсерватории в поселке Научный Бахчисарайского района запланированы зимние "Астроканикулы": походы, лекции и наблюдения за звездами.
Квесты для детей подготовили резиденции Дедов Морозов: в Гурзуфе, в Симферопольском районе (село Кизиловое и село Строгоновка), картинной галерее имени Айвазовского в Феодосии — всего на полуострове их восемь.
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанк
Мини-букеты из лаванды на фестивале лаванды в Приморском парке Алушты.
Мини-букеты из лаванды на фестивале лаванды в Приморском парке Алушты.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтенд компании "Медовый дом" на V Международном экспортном форуме "Сделано в России".
Стенд компании "Медовый дом" на V Международном экспортном форуме "Сделано в России".
"Наша цель — чтобы каждый гость полуострова ощутил неповторимую домашнюю атмосферу крымского гостеприимства, попробовал наши традиционные блюда в новогодней интерпретации и увез с собой не только яркие впечатления, но и новые рецепты", — отметил министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий.
