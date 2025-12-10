Рейтинг@Mail.ru
Новый год в Крыму: близко, тепло, красиво и недорого
Туризм
 
08:00 10.12.2025
Новый год в Крыму: близко, тепло, красиво и недорого
Новый год в Крыму: близко, тепло, красиво и недорого
Новый год в Крыму: близко, тепло, красиво и недорого
Крым — одно из самых популярных в России мест для встречи Нового года. Там относительно тепло, море, интересные достопримечательности, а еще — богатая...
туризм
туризм
туризм-важное
республика крым
новый год
ялта
достопримечательности
цены
республика крым
ялта
евпатория
саки (крым)
Новый год в Крыму: близко, тепло, красиво и недорого

"Алеан": цена путевок в Крым на Новый год начинается от 21 тысячи рублей

Девушка фотографирует цветы миндаля на мобильный телефон в Никитском ботаническом саду в Ялте
Девушка фотографирует цветы миндаля на мобильный телефон в Никитском ботаническом саду в Ялте
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Девушка фотографирует цветы миндаля на мобильный телефон в Никитском ботаническом саду в Ялте
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости, Мария Селиванова. Крым — одно из самых популярных в России мест для встречи Нового года. Там относительно тепло, море, интересные достопримечательности, а еще — богатая событийная программа. Какую часть полуострова выбрать для зимних каникул, чем заняться на отдыхе и сколько придется заплатить — в материале РИА Новости.

Лидеры списка

В этом году Крым входит в пятерку самых востребованных направлений на новогодние праздники. Пять процентов россиян, отправляющихся в путешествие по стране, выбрали отдых на полуострове, подсчитали в пресс-службе национального туроператора "Алеан".
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкНовогодняя елка в Симферополе
Новогодняя елка в Симферополе - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Новогодняя елка в Симферополе
Выше в списке — курорты Краснодарского края, которые примут около трети праздничного турпотока. Более четверти путешественников отправятся в Кавминводы. Каждый десятый посетит Москву.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУчастники юбилейного "Мороз-парада" на набережной Ялты
Участники юбилейного Мороз-парада на набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Участники юбилейного "Мороз-парада" на набережной Ялты
Все туроператоры отмечают рост интереса к зимнему отдыху в Крыму — в одних компаниях на десять процентов, в других — на 50. Причем выросла глубина продаж, говорят в "Интуристе": большинство популярных отелей выкуплены за полтора-два месяца до заезда.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОтдыхающие на аллее Аполлонов в поселке городского типа Симеиз на Южном берегу Крыма
Отдыхающие в аллее Аполлонов в поселке городского типа Симеизе на южном берегу Крымского полуострова - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Отдыхающие на аллее Аполлонов в поселке городского типа Симеиз на Южном берегу Крыма
"Семей с детьми немного — чаще едут взрослые туристы, которым важны качественные отели, развлекательные программы и инфраструктура. Молодежных групп тоже мало: формат больше подходит для спокойного праздничного отдыха", — рассказывают в Fun&Sun.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкДевушка на территории санаторно-курортного комплекса "Мрия Резорт&СПА" в Ялте
Девушка на территории санаторно-курортного комплекса Мрия Резорт&СПА в Ялте - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Девушка на территории санаторно-курортного комплекса "Мрия Резорт&СПА" в Ялте
Высок спрос на санаторно-курортный отдых в Крыму. Особенно востребованы программы оздоровления в Саках, Евпатории и на Южном берегу, говорят в "Интуристе". "Отдыхающие все чаще совмещают праздничные поездки с лечебно-профилактическими процедурами", — говорит PR-директор компании Дарья Домостроева.

Какой курорт выбрать

Наибольшим спросом традиционно пользуются Ялта, Алушта и Севастополь. Там много хороших гостиниц, достопримечательностей и праздничных программ. Дополнительный плюс — мягкий климат Южного берега Крыма, комфортный для прогулок и оздоровления.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкНовогодняя инсталляция на одной из улиц в Севастополе
Новогодняя инсталляция на одной из улиц в Севастополе - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Новогодняя инсталляция на одной из улиц в Севастополе
"Ялту и Алушту чаще выбирают пары и молодежь из-за насыщенной культурной и развлекательной программы. Евпатория и Саки востребованы у семей с детьми и туристов, ориентированных на оздоровление. Севастополь популярен у поклонников экскурсионки и любителей активных прогулок", — пояснили в "Интуристе".
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкДевушка в медицинском центре на территории санаторно-курортного комплекса "Мрия Резорт&СПА" в Ялте.
Девушка в медицинском центре на территории санаторно-курортного комплекса Мрия Резорт&СПА в Ялте
Девушка в медицинском центре на территории санаторно-курортного комплекса "Мрия Резорт&СПА" в Ялте.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкПразднование Нового года в международном детском центре "Артек" в Крыму.
Празднование Нового года в международном детском центре Артек в Крыму
Празднование Нового года в международном детском центре "Артек" в Крыму.
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости / Василий Батанов | Перейти в медиабанкГорожане во время торжественного открытия главной городской елки Севастополя на площади адмирала Нахимова.
Горожане во время торжественного открытия главной городской елки Севастополя на площади адмирала Нахимова
Горожане во время торжественного открытия главной городской елки Севастополя на площади адмирала Нахимова.
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкМолодые люди на набережной в Алуште.
Молодые люди на набережной в Алуште
Молодые люди на набережной в Алуште.
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Кот на фоне скалы Дива в поселке городского типа Симеиз на Южном берегу Крыма.

Кот на фоне скалы Дива в поселке городского типа Симеизе на южном берегу Крымского полуострова

Кот на фоне скалы Дива в поселке городского типа Симеиз на Южном берегу Крыма.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Люди гуляют на набережной в поселке Новофедоровка в Крыму.

Люди гуляют на набережной в поселке Новофёдоровка в Крыму

Люди гуляют на набережной в поселке Новофедоровка в Крыму.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе.
Памятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкОткрытие главной новогодней елки на площади Нахимова в Севастополе.
Открытие главной новогодней елки на площади Нахимова в Севастополе
Открытие главной новогодней елки на площади Нахимова в Севастополе.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкНовогодняя елка в центре Севастополя.
Новогодняя елка в центре Севастополя
Новогодняя елка в центре Севастополя.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевушки кормят голубей на набережной в Ялте.
Девушки кормят голубей на набережной в Ялте
Девушки кормят голубей на набережной в Ялте.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
10 из 10
Девушка в медицинском центре на территории санаторно-курортного комплекса "Мрия Резорт&СПА" в Ялте.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
1 из 10
Празднование Нового года в международном детском центре "Артек" в Крыму.
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в медиабанк
2 из 10
Горожане во время торжественного открытия главной городской елки Севастополя на площади адмирала Нахимова.
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в медиабанк
3 из 10
Молодые люди на набережной в Алуште.
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
4 из 10

Кот на фоне скалы Дива в поселке городского типа Симеиз на Южном берегу Крыма.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 10

Люди гуляют на набережной в поселке Новофедоровка в Крыму.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 10
Памятник затопленным кораблям в Севастополе.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 10
Открытие главной новогодней елки на площади Нахимова в Севастополе.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
8 из 10
Новогодняя елка в центре Севастополя.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
9 из 10
Девушки кормят голубей на набережной в Ялте.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
10 из 10
Наибольший спрос — на гостиницы категорий четыре и пять звезд. В числе самых бронируемых объектов — "Ялта-Интурист", санатории "Ай-Петри", "Дюльбер", "Кирова", "Гурзуфский", перечисляют в "Алеан".

Сколько стоит отдых в Крыму

Цены на путевки в новогодний Крым увеличились в среднем на десять процентов, отмечают туроператоры. Причина — рост затрат на содержание отелей, логистику и персонал, рассказывают в "Интуристе".
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУличная торговля на одной из улиц в Севастополе
Уличная торговля на одной из улиц в Севастополе - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Уличная торговля на одной из улиц в Севастополе
К наиболее бюджетным направлениям традиционно относятся Евпатория, Саки и восточное побережье полуострова. Самые высокие цены на Южном берегу — в Ялте, Алупке и Гурзуфе. Это связано с высоким уровнем сервиса, панорамными видами и развитой инфраструктурой. Разница в стоимости проживания между курортами может достигать 30-40 процентов, отмечают в Fun&Sun.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевушка играет с собакой на набережной в Ялте
Девушка играет с собакой на набережной в Ялте - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Девушка играет с собакой на набережной в Ялте
Средняя цена на проживание в "четверке" — от десяти тысяч рублей в сутки за номер с завтраками. За "все включено" — в 2,5 раза выше. Бюджетное размещение можно найти и за две тысячи рублей за номер без питания, рассказывают в Fun&Sun.
© РИА Новости / Анастасия МержановаНабережная в Ялте
Набережная в Ялте - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Анастасия Мержанова
Набережная в Ялте
Минимальная стоимость новогодних туров в Крым начинается с 35 тысяч рублей на туриста при размещении в объектах уровня эконом. В эту сумму входят проживание и завтрак, говорят в "Интуристе". Туры в объекты среднего уровня стартуют с 45 тысяч рублей.
© РИА Новости / Анастасия МержановаДевушка на тропе Голицына в Новом Свете
Девушка на тропе Голицына в Новом Свете - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Анастасия Мержанова
Девушка на тропе Голицына в Новом Свете
Желающим сэкономить стоит обратить внимание на гостиницы на западном побережье. Так, в Евпатории можно отдохнуть три дня в "трешке" вдвоем с питанием по системе "полный пансион" за 21 тысячу рублей, подсчитали в "Алеан". В Ялте стоимость такого отдыха будет в два раза выше.
© РИА Новости / Анастасия МержановаПрогулочный катер в Балаклаве
Прогулочный катер в Балаклаве - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Анастасия Мержанова
Прогулочный катер в Балаклаве
Десять дней в санатории в западной части полуострова обойдутся в 82 тысячи рублей на двоих, проживание и лечение включены. На Южном берегу Крыма — от 134 тысяч.

Как добраться

В этом году появилось больше возможностей для комфортных поездок на полуостров. В "Интуристе" предлагают путевки с прилетом в Краснодар, а оттуда — трансфер.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкТерритория санатория "Форос" на Южном берегу Крыма
Территория санатория Форос на южном берегу Крыма - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Территория санатория "Форос" на Южном берегу Крыма
В новогодние праздники, с октября по апрель из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Перми, Кисловодска и Адлера в направлении Крыма курсируют десять составов, добавляют в Министерстве курортов и туризма республики.
Открыты пассажирские автобусные перевозки из Московской области с заездом в Запорожскую и Херсонскую. Этим маршрутом, а также по Крымскому мосту можно ехать на автомобиле.

События и мероприятия

В министерстве подготовили зимнюю спецпрограмму "Новый год в Крыму как дома!" — более 300 мероприятий. Гастроквест (посещение ресторанов со специальным крымским сет-меню), бесплатные пешеходные экскурсии, представления для детей, мастер-классы (например, на лавандовых фермах).
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк48-дюймовый (122-сантиметровый) телескоп фирмы Carl Zeiss в Крымской астрофизической обсерватории РАН, расположенной в Бахчисарайском районе, вблизи поселка Научный
48-дюймовый (122-сантиметровый) телескоп фирмы Carl Zeiss в Крымской астрофизической обсерватории РАН, расположенной в Бахчисарайском районе, вблизи посёлка Научный - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
48-дюймовый (122-сантиметровый) телескоп фирмы Carl Zeiss в Крымской астрофизической обсерватории РАН, расположенной в Бахчисарайском районе, вблизи поселка Научный
В Крымской астрофизической обсерватории в поселке Научный Бахчисарайского района запланированы зимние "Астроканикулы": походы, лекции и наблюдения за звездами.
Квесты для детей подготовили резиденции Дедов Морозов: в Гурзуфе, в Симферопольском районе (село Кизиловое и село Строгоновка), картинной галерее имени Айвазовского в Феодосии — всего на полуострове их восемь.
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанк

Мини-букеты из лаванды на фестивале лаванды в Приморском парке Алушты.

Мини-букеты из лаванды

Мини-букеты из лаванды на фестивале лаванды в Приморском парке Алушты.

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
1 из 2
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтенд компании "Медовый дом" на V Международном экспортном форуме "Сделано в России".
Стенд компании Медовый дом на V Международном экспортном форуме Сделано в России
Стенд компании "Медовый дом" на V Международном экспортном форуме "Сделано в России".
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 2

Мини-букеты из лаванды на фестивале лаванды в Приморском парке Алушты.

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
1 из 2
Стенд компании "Медовый дом" на V Международном экспортном форуме "Сделано в России".
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 2
"Наша цель — чтобы каждый гость полуострова ощутил неповторимую домашнюю атмосферу крымского гостеприимства, попробовал наши традиционные блюда в новогодней интерпретации и увез с собой не только яркие впечатления, но и новые рецепты", — отметил министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий.
