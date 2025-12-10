Рейтинг@Mail.ru
Ветераны СВО из Хабаровского края станут участниками всероссийского форума - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
11:04 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/kray-2061043030.html
Ветераны СВО из Хабаровского края станут участниками всероссийского форума
Ветераны СВО из Хабаровского края станут участниками всероссийского форума - РИА Новости, 10.12.2025
Ветераны СВО из Хабаровского края станут участниками всероссийского форума
Пятеро ветеранов специальной военной операции (СВО) из Хабаровского края представят регион на форуме "Вместе победим", который пройдет в Москве, мероприятие... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T11:04:00+03:00
2025-12-10T11:04:00+03:00
хабаровский край
общество
россия
хабаровский край
москва
олег табаков
владимир машков
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773422582_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_525495297d19f536bb279ca10add377d.jpg
https://ria.ru/20251205/oklady-2059962929.html
https://ria.ru/20251204/demeshin-2059709566.html
россия
хабаровский край
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773422582_398:0:3129:2048_1920x0_80_0_0_792b0fea85a398bf7772ec5da904fdc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, хабаровский край, москва, олег табаков, владимир машков, совет федерации рф, российское общество "знание"
Хабаровский край, Общество, Россия, Хабаровский край, Москва, Олег Табаков, Владимир Машков, Совет Федерации РФ, Российское общество "Знание"
Ветераны СВО из Хабаровского края станут участниками всероссийского форума

Ветераны СВО из Хабаровского края представят регион на форуме в Москве

CC BY-SA 3.0 / Andshel / Amurskaya protokaВид на остров Большой Уссурийский с площади Славы в Хабаровске
Вид на остров Большой Уссурийский с площади Славы в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
CC BY-SA 3.0 / Andshel / Amurskaya protoka
Вид на остров Большой Уссурийский с площади Славы в Хабаровске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ХАБАРОВСК, 10 дек - РИА Новости. Пятеро ветеранов специальной военной операции (СВО) из Хабаровского края представят регион на форуме "Вместе победим", который пройдет в Москве, мероприятие объединит героев со всей России, сообщает правительство региона.
Всероссийский форум "Вместе победим" состоится в Москве, в национальном центре "Россия" в среду. Мероприятие объединит около 1 тысячи героев СВО и членов их семей, представляющих все 89 регионов страны. Цель мероприятия - выработать конкретные решения и консолидировать усилия по комплексной поддержке ветеранов, их социальной адаптации и оказанию всесторонней помощи семьям.
Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Оклады педагогов в Хабаровском крае повысятся на 25% в следующем году
5 декабря, 09:27
"Форум станет ключевой федеральной площадкой для прямого диалога между защитниками Отечества, государственной властью, институтами гражданского общества и экспертным сообществом... Хабаровский край на форуме будут представлять пятеро ветеранов СВО: Егор Ахтырский, Максим Демчаков, Артём Бельский, Родион Нурахметов и Виктор Скокнин", - сообщает краевое правительство на официальном сайте.
По мнению Ахтырского, участие ветеранов СВО во всероссийских мероприятиях - это не просто встреча единомышленников, а мощное объединение тех, кто знает цену мира и стабильности. Такие события сплачивают, напоминают: мы - одна команда, одна нация.
Программа форума разделена на деловую, практическую и культурную части. На деловой сессии участники обсудят наиболее актуальные вопросы: механизмы социальной адаптации и комплексной реабилитации ветеранов, содействие в трудоустройстве, вовлечение в спортивные программы, а также роль героев СВО в патриотическом воспитании молодежи.
Для получения персональных консультаций в течение всего дня будут работать тематические столы. Ветераны и члены их семей смогут получить квалифицированные разъяснения и помощь по широкому кругу вопросов, включая психологическую поддержку, социальную и медицинскую реабилитацию, юридическое сопровождение.
В культурной части форума участников ждет творческая встреча с народным артистом России, художественным руководителем Московского театра Олега Табакова и театра "Современник" Владимиром Машковым. Также в программе - специальные кинопоказы, гала-концерт с участием заслуженных артистов России и экскурсионная программа по столице.
В работе форума примут участие представители администрации президента страны, правительства РФ, Совета Федерации и Государственной думы, руководители федеральных министерств и ведомств, представители традиционных религий России, известные военные корреспонденты, общественные деятели и социальные координаторы. Организаторами форума выступают Фонд "Защитники Отечества", Российское общество "Знание", Ассоциация ветеранов СВО и Комитет семей воинов Отечества.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Глава Хабаровского края Демешин исполнит мечты 3 детей с "Елки желаний"
4 декабря, 10:25
 
Хабаровский крайОбществоРоссияХабаровский крайМоскваОлег ТабаковВладимир МашковСовет Федерации РФРоссийское общество "Знание"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала