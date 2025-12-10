Ветераны СВО из Хабаровского края станут участниками всероссийского форума

Вид на остров Большой Уссурийский с площади Славы в Хабаровске. Архивное фото

ХАБАРОВСК, 10 дек - РИА Новости. Пятеро ветеранов специальной военной операции (СВО) из Хабаровского края представят регион на форуме "Вместе победим", который пройдет в Москве, мероприятие объединит героев со всей России, сообщает правительство региона.

Всероссийский форум "Вместе победим" состоится в Москве, в национальном центре "Россия" в среду. Мероприятие объединит около 1 тысячи героев СВО и членов их семей, представляющих все 89 регионов страны. Цель мероприятия - выработать конкретные решения и консолидировать усилия по комплексной поддержке ветеранов, их социальной адаптации и оказанию всесторонней помощи семьям.

"Форум станет ключевой федеральной площадкой для прямого диалога между защитниками Отечества, государственной властью, институтами гражданского общества и экспертным сообществом... Хабаровский край на форуме будут представлять пятеро ветеранов СВО: Егор Ахтырский, Максим Демчаков, Артём Бельский, Родион Нурахметов и Виктор Скокнин", - сообщает краевое правительство на официальном сайте.

По мнению Ахтырского, участие ветеранов СВО во всероссийских мероприятиях - это не просто встреча единомышленников, а мощное объединение тех, кто знает цену мира и стабильности. Такие события сплачивают, напоминают: мы - одна команда, одна нация.

Программа форума разделена на деловую, практическую и культурную части. На деловой сессии участники обсудят наиболее актуальные вопросы: механизмы социальной адаптации и комплексной реабилитации ветеранов, содействие в трудоустройстве, вовлечение в спортивные программы, а также роль героев СВО в патриотическом воспитании молодежи.

Для получения персональных консультаций в течение всего дня будут работать тематические столы. Ветераны и члены их семей смогут получить квалифицированные разъяснения и помощь по широкому кругу вопросов, включая психологическую поддержку, социальную и медицинскую реабилитацию, юридическое сопровождение.

В культурной части форума участников ждет творческая встреча с народным артистом России, художественным руководителем Московского театра Олега Табакова и театра "Современник" Владимиром Машковым. Также в программе - специальные кинопоказы, гала-концерт с участием заслуженных артистов России и экскурсионная программа по столице.