На Украине заявили об усилении давления США, пишет Telegraph

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В Киеве заявили, что США усиливают давление на Украину, чтобы та отказалась от территориальных претензий в рамках урегулирования конфликта, пишет газета Telegraph со ссылкой на украинских чиновников.
Газета Financial Times со ссылкой на источники во вторник сообщала, что президент США Дональд Трамп надеется на достижение договоренности по урегулированию на Украине "к Рождеству".
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и основателя компании Affinity Partners Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.