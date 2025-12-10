Рейтинг@Mail.ru
В КЧР обсудили меры обеспечения безопасности на новогодние праздники - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - проекта Карачаево-Черкесская республика - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Карачаево-Черкесская Республика
 
15:23 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/kchr-2061145809.html
В КЧР обсудили меры обеспечения безопасности на новогодние праздники
В КЧР обсудили меры обеспечения безопасности на новогодние праздники - РИА Новости, 10.12.2025
В КЧР обсудили меры обеспечения безопасности на новогодние праздники
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов обсудил с представителями профильных ведомств меры обеспечения общественного порядка и комплексной безопасности граждан... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T15:23:00+03:00
2025-12-10T15:23:00+03:00
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061145156_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_7fe4960230ed0cbf4e5aac39592367d4.jpg
https://ria.ru/20251205/kravtsov-2060184468.html
https://ria.ru/20251203/temrezov-2059529914.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061145156_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_02b97142a747f918fa485a6640c8677c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рашид темрезов
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов
В КЧР обсудили меры обеспечения безопасности на новогодние праздники

В КЧР обсудили обеспечение безопасности граждан в период новогодних праздников

© Фото : Рашид Темрезов/MaxГлава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото : Рашид Темрезов/Max
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов обсудил с представителями профильных ведомств меры обеспечения общественного порядка и комплексной безопасности граждан в период новогодних и рождественских праздников.
В среду глава региона провел совместное заседание Антитеррористической комиссии в Карачаево-Черкесской Республике, Оперативного штаба и Координационного штаба по предотвращению и оперативному реагированию на угрозы возникновения и распространения сепаратизма, национализма, массовых беспорядков и совершения преступлений экстремистской направленности.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Кравцов обсудил с Темрезовым развитие системы образования в КЧР
5 декабря, 18:23
"Акцентировали внимание на исполнении решений Национального антитеррористического комитета: обсудили дополнительные меры по профилактике терроризма, неонацизма и экстремизма. Особую значимость имеет профилактическая работа с молодежью, в частности, в образовательных и молодежных организациях республики", – написал Темрезов в своем канале в мессенджере Max.
Кроме того, на заседании проанализировали ситуацию в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений. Участники определили необходимые шаги для повышения эффективности межведомственного взаимодействия и дальнейшего укрепления межнационального, межконфессионального единства.
"Также подвели итоги работы антитеррористической комиссии в КЧР, АТК муниципальных образований республики в 2025 году и определили приоритетные задачи и ключевые направления на 2026 год", – заявил Темрезов.
Производство минеральной воды - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Темрезов: КЧР заняла 1 место в РФ по объему производства минеральной воды
3 декабря, 15:16
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид Темрезов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала