В КЧР обсудили меры обеспечения безопасности на новогодние праздники

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов обсудил с представителями профильных ведомств меры обеспечения общественного порядка и комплексной безопасности граждан в период новогодних и рождественских праздников.

В среду глава региона провел совместное заседание Антитеррористической комиссии в Карачаево-Черкесской Республике, Оперативного штаба и Координационного штаба по предотвращению и оперативному реагированию на угрозы возникновения и распространения сепаратизма, национализма, массовых беспорядков и совершения преступлений экстремистской направленности.

"Акцентировали внимание на исполнении решений Национального антитеррористического комитета: обсудили дополнительные меры по профилактике терроризма, неонацизма и экстремизма. Особую значимость имеет профилактическая работа с молодежью, в частности, в образовательных и молодежных организациях республики", – написал Темрезов в своем канале в мессенджере Max.

Кроме того, на заседании проанализировали ситуацию в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений. Участники определили необходимые шаги для повышения эффективности межведомственного взаимодействия и дальнейшего укрепления межнационального, межконфессионального единства.