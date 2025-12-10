Рейтинг@Mail.ru
СМИ: экс-топ-менеджер BlackRock может стать послом Канады в США - РИА Новости, 10.12.2025
01:46 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/kanada-2060988700.html
СМИ: экс-топ-менеджер BlackRock может стать послом Канады в США
СМИ: экс-топ-менеджер BlackRock может стать послом Канады в США - РИА Новости, 10.12.2025
СМИ: экс-топ-менеджер BlackRock может стать послом Канады в США
Канадский премьер Марк Карни рассматривает бывшего топ-менеджера инвесткомпании BlackRock Марка Вайзмана на должность посла в США, пишет агентство Блумберг со... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T01:46:00+03:00
2025-12-10T01:46:00+03:00
в мире
сша
канада
мексика
марк карни
дональд трамп
blackrock
сша
канада
мексика
в мире, сша, канада, мексика, марк карни, дональд трамп, blackrock
В мире, США, Канада, Мексика, Марк Карни, Дональд Трамп, BlackRock
СМИ: экс-топ-менеджер BlackRock может стать послом Канады в США

Bloomberg: экс-топ-менеджер BlackRock Вайзман может стать послом Канады в США

© AP Photo / Angie WangФлаг Канады
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Angie Wang
Флаг Канады. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 10 дек – РИА Новости. Канадский премьер Марк Карни рассматривает бывшего топ-менеджера инвесткомпании BlackRock Марка Вайзмана на должность посла в США, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Нынешний посол Канады в США Кирстен Хиллман ранее в среду сообщила о планах покинуть пост в новом году.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
США могут выйти из соглашения о свободной торговле с Канадой и Мексикой
6 декабря, 16:09
По данным Блумберг, Вайзман является "главным претендентом на должность посла", хоть окончательное решение еще не принято.
Ряд СМИ при этом писали, что Вайзман лишился престижной должности в BlackRock из-за романа на работе с подчиненной, что нарушило корпоративную политику.
Блумберг также называет Вайзмана "влиятельной фигурой в канадской экономической политике".
После возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о пошлинах на сталь, алюминий и автомобили. Также президент США заявлял, что Канада должна быть 51-м штатом США, так как она полностью зависит от Вашингтона.
Президент США Дональд Трамп возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Трамп допустил увеличение пошлин на импорт удобрений из Канады
8 декабря, 23:31
 
В миреСШАКанадаМексикаМарк КарниДональд ТрампBlackRock
 
 
