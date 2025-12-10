https://ria.ru/20251210/kanada-2060988700.html
СМИ: экс-топ-менеджер BlackRock может стать послом Канады в США
СМИ: экс-топ-менеджер BlackRock может стать послом Канады в США - РИА Новости, 10.12.2025
СМИ: экс-топ-менеджер BlackRock может стать послом Канады в США
Канадский премьер Марк Карни рассматривает бывшего топ-менеджера инвесткомпании BlackRock Марка Вайзмана на должность посла в США, пишет агентство Блумберг со...
НЬЮ-ЙОРК, 10 дек – РИА Новости.
Канадский премьер Марк Карни рассматривает бывшего топ-менеджера инвесткомпании BlackRock Марка Вайзмана на должность посла в США, пишет агентство Блумберг
со ссылкой на источники.
Нынешний посол Канады в США Кирстен Хиллман ранее в среду сообщила о планах покинуть пост в новом году.
По данным Блумберг, Вайзман является "главным претендентом на должность посла", хоть окончательное решение еще не принято.
Ряд СМИ при этом писали, что Вайзман лишился престижной должности в BlackRock из-за романа на работе с подчиненной, что нарушило корпоративную политику.
Блумберг также называет Вайзмана "влиятельной фигурой в канадской экономической политике".
После возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о пошлинах на сталь, алюминий и автомобили. Также президент США заявлял, что Канада должна быть 51-м штатом США, так как она полностью зависит от Вашингтона.