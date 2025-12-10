Рейтинг@Mail.ru
Трепову*, осужденную за теракт, поместили в штрафной изолятор - РИА Новости, 10.12.2025
11:14 10.12.2025
Трепову*, осужденную за теракт, поместили в штрафной изолятор
Трепову*, осужденную за теракт, поместили в штрафной изолятор - РИА Новости, 10.12.2025
Трепову*, осужденную за теракт, поместили в штрафной изолятор
Дарья Трепова*, осужденная за теракт в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, помещена в штрафной изолятор в колонии за нарушения порядка...
происшествия
россия
санкт-петербург
владлен татарский
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
дарья трепова
происшествия, россия, санкт-петербург, владлен татарский, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), дарья трепова
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Владлен Татарский, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Дарья Трепова
Трепову*, осужденную за теракт, поместили в штрафной изолятор

РИА Новости: Трепову поместили в штрафной изолятор за нарушение порядка

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек - РИА Новости. Дарья Трепова*, осужденная за теракт в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, помещена в штрафной изолятор в колонии за нарушения порядка отбывания наказания, сообщили РИА Новости в управлении ФСИН Мордовии.
В УФСИН Мордовии сообщили, что в интернете распространяется недостоверная информация, что осужденная Трепова* устраивала драки с другими осужденными в исправительной колонии, и назвали эти данные не соответствующими действительности.
Цветы у кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В Петербурге женщину задержали за оправдание убийства военкора Татарского
13 ноября, 10:41
"Взыскания в виде водворения в штрафной изолятор в отношении осужденной Треповой* Д. не связаны с проявлением физической агрессии в отношении других осужденных и применены за нарушение установленного порядка отбывания наказания в соответствии со статьей 115 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (УИК РФ) "Меры взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы" и статьей 117 УИК РФ "Порядок применения мер взыскания к осужденным к лишению свободы" и требованиями правил внутреннего распорядка исправительных учреждений", - сообщили агентству управлении.
В январе 2024 года 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал Трепову* виновной в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также в использовании поддельных документов для совершения преступления и назначил 27 лет колонии общего режима с ограничением свободы на срок два года и штрафом 600 тысяч рублей. В мае 2024 года Апелляционный военный суд признал решение законным, оно вступило в силу. Это самый большой приговор из когда-либо назначенных в России женщинам.
Военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему Треповой* статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, более 50 человек пострадали.
* Внесена в перечень террористов и экстремистов.
Залина Маршенкулова* - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
В России переобъявили в розыск феминистку Маршенкулову*
30 ноября, 04:44
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургВладлен ТатарскийФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Дарья Трепова
 
 
