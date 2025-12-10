Трепову*, осужденную за теракт, поместили в штрафной изолятор

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек - РИА Новости. Дарья Трепова*, осужденная за теракт в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, помещена в штрафной изолятор в колонии за нарушения порядка отбывания наказания, сообщили РИА Новости в управлении ФСИН Мордовии.