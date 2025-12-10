Обошлись без Салаха: "Ливерпуль" побеждает на фоне грандиозного скандала

Английский "Ливерпуль" на выезде смог одолеть итальянский "Интер" в рамках шестого тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча не запомнилась большим количеством опасных моментов, однако принесла "красным" важнейшие три очка на фоне не лучшего выступления в главном клубном турнире Старого Света и скандала, который прямо сейчас приковывает к победителям Английской премьер-лиги (АПЛ) ненужное внимание.
Об этой и других играх вторника в ЛЧ рассказываем в нашем оперативном обзоре.
Скучнейшее шоу в Милане
Мало того, что результаты у дорогущего "Ливерпуля" удручающие, так еще внутри команды начались конфликты. В центре внимания СМИ оказался египетский нападающий "красных" Мохамед Салах, главная звезда мерсисайдцев последних лет. В интервью Sky Sports футболист обрушился на руководство клуба после того, как в трех последних играх оставался в запасе, а в двух из них так и не вышел на поле. Салах вынес сор из избы, выразив разочарование своим нынешним положением в "Ливерпуле" и обвинил "красных" в неблагодарности ("Я сделал так много для клуба за эти годы, особенно в прошлом сезоне, а теперь сижу на скамейке и не знаю почему"). Африканец уверен, что его хотят сделать козлом отпущения и свалить всю вину за провальную осень.
Что немаловажно, Салах вступил в открытую конфронтацию с Арне Слотом, заявив, что у него "были хорошие отношения с главным тренером, но неожиданно никаких отношений не осталось". Как отреагировали на демарш боссы "красных"? Они встали на сторону рулевого — Салах не вошел в заявку "Ливерпуля" на матч Лиги чемпионов против "Интера" и остался в Англии.
© Соцсети футболистаМохамед Салах
В общем, разгромленный парой неделей ранее "Ливерпуль" (дома "влетел" нидерландскому ПСВ 1:4) в Италии как будто не ждало ничего хорошего… Да и "Интер" в прошлом туре фанатов разочаровал, впервые проиграл в нынешнем розыгрыше ЛЧ, не дотерпев во встрече с мадридским "Атлетико". Так центральное противостояние игрового дня стало битвой двух грандов, жаждавших реабилитироваться за неудачи.
Правда, реабилитироваться у "Ливерпуля" получилось, ведь "Интер" в родных стенах разочаровал. В первом тайме хозяевам испортили картину две вынужденные замены: игру не смогли продолжить Хакан Чалханоглу и Франческо Ачерби. Зато повезло в эпизоде с пропущенным голом: судьи долго смотрели видеоповтор, и все же отменили мяч Ибраима Конате — VAR подтвердил, что "Ливерпуль" забил не по правилам из-за едва заметной игры рукой Юго Экитике.
Но уже во втором тайме видеоповтор гостям помог. И принес чуть более активному "Ливерпулю" победу в громком по афише, но унылом по игре матче. В самой концовке встречи Алессандро Бастони завалил Флориана Вирца, а Доминик Собослаи расстрелял Яна Зоммера с 11-метровой отметки.
© Getty Images / Marco MantovaniДоминик Собослаи
Отыграться "Интер" как будто и не хотел, потерпев второе поражение кряду.
Миланцы с 12 очками хоть и остаются в топ-8, но уже завтра рискуют откатиться в зону стыковых матчей. "Ливерпуль" (8 баллов) там окажется однозначно, однако успех в Италии не только напомнит фанатам о статусе парней Слота, но и отвлечет прессу от разборок с разбушевавшимся Салахом.
Осечка "Челси" и камбэки "Барсы" и "Баварии"
Обратим внимание и на другие матчи не самого насыщенного на большие встречи вторника.
- "Бавария" потерпела историческое первое поражение в сезоне от лондонского "Арсенала" в прошлом туре, а в этом была близка к тому, чтобы уступить снова. Но спаслась: мюнхенцы на своем поле за полчаса до конца матча с португальским "Спортингом" не просто отыгрались после автогола Йозуа Киммиха, но и вырвали победу — 3:1. У чемпионов Германии отличились Серж Гнабри, юный воспитанник Леннарт Карль (на минуточку, самый молодой автор трех голов в истории ЛЧ) и Джонатан Та.
- Удалось спастись и "Барселоне", которой пришлось попотеть на "Камп Ноу". Франкфуртский "Айнтрахт" забил первым, однако первые голы защитника (!) Жюля Кунде за каталонцев в Лиге чемпионов прибили сенсацию.
© Getty Images / Quality Sport ImagesЖюль Кунде
- После великого разгрома "Барсы" в Лондоне "Челси" взял и неожиданно проиграл в Италии! Вели "синие" в счете благодаря голу Жоао Педро в первом тайме, однако во второй половине встречи "Аталанта" забила два и сотворила главную сенсацию футбольного вечера. Клуб из Бергамо врывается в тройку лидеров в турнирной таблице.
- "Монако", за который выступает игрок сборной России Александр Головин, принимал турецкий "Галатасарай". И взял три очка, несмотря на промазанный пенальти, — Фоларин Балоган забил единственный мяч на 68-й минуте. Что касается нашего Головина, то россиянин был заменен ближе к концу матча.
© Getty Images / Valerio Pennicino - UEFAЭпизод матча ЛЧ между "Монако" и "Галатасараем"
- "Кайрат" проиграл пять раз в шести турах Лиги чемпионов. Сегодня казахстанцы в жуткий мороз в Астане уступили со счетом 0:1 "Олимпиакосу". Кстати, для греков это первая победа в ЛЧ сезона-2025/26.
- Также во вторник бельгийский "Юнион" дома не выстоял против французского "Марселя" (2:3), действующий победитель Лиги Европы "Тоттенхэм" (Англия) разгромил со счетом 3:0 "Славию" (Чехия), а ПСВ после сенсации в Ливерпуле дома проиграл "Атлетико" — 1:3.
Что нас ждет в среду?
- "Карабах" (Азербайджан) — "Аякс" (Нидерланды);
- "Вильярреал" (Испания) — "Копенгаген" (Дания);
- "Ювентус" (Италия) — "Пафос" (Кипр);
- "Бенфика" (Португалия) — "Наполи" (Италия);
- "Байер" (Германия) — "Ньюкасл" (Англия);
- "Атлетик" (Испания) — "Пари Сен-Жермен" (Франция);
- "Брюгге" (Бельгия) — "Арсенал" (Англия);
- "Боруссия" (Германия) — "Будё-Глимт" (Норвегия);
- "Реал" (Испания) — "Манчестер Сити" (Англия).