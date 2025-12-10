Чуйченко призвал не приравнивать декабристов к иноагентам

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил, что декабристов сейчас пытаются приравнять к иностранным агентам, однако они ими не являлись.
Министр сказал это в ходе своего выступления на научно-практической конференции "200 лет со дня восстания декабристов: уроки прошлого для настоящего" в Минюсте РФ.
"Сейчас часто по аналогии пытаются приравнять декабристов к иноагентам. Так вот, не были они иноагентами, и не были они объектами иностранного влияния. Они были субъектами иностранного влияния", - сказал Чуйченко.
Министр юстиции добавил, что идеологам декабристского движения Павлу Пестелю и Никите Муравьеву был по душе северо-американский опыт и, несмотря на различие в фундаментальных актах, образцом для них являлась конституция США.
Восстание декабристов в России — крупнейшее политическое выступление представителей дворянского сословия, состоявшееся в Санкт-Петербурге, столице Российской империи, 26 декабря (14 декабря по старому стилю) 1825 года. Главными целями восстания были свержение самодержавия, отмена крепостного строя, принятие конституции и введение представительного правления.
В результате мятежа погиб 1271 человек. Практически сразу были арестованы и направлены в Петропавловскую крепость 710 солдат и матросов.
Арестованных декабристов доставили в Зимний дворец, где следователем выступил лично император Николай I.