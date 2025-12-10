Рейтинг@Mail.ru
Россия доставила более 34 тонн гуманитарной помощи для населения Шри-Ланки
11:14 10.12.2025
Россия доставила более 34 тонн гуманитарной помощи для населения Шри-Ланки
Россия доставила более 34 тонн гуманитарной помощи для населения Шри-Ланки
Транспортный самолет Ил-76 МЧС России доставил более 34 тонн гуманитарной помощи для населения Шри-Ланки, пострадавшего от циклона "Дитва", рассказали РИА... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T11:14:00+03:00
2025-12-10T11:23:00+03:00
Россия доставила более 34 тонн гуманитарной помощи для населения Шри-Ланки

МЧС России доставило более 34 тонн гуманитарной помощи для населения Шри-Ланки

© Getty Images / NurPhoto / Tharaka BasnayakaПоследствия тропического циклона "Дитвах" на Шри-Ланке
Последствия тропического циклона "Дитвах" на Шри-Ланке. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Транспортный самолет Ил-76 МЧС России доставил более 34 тонн гуманитарной помощи для населения Шри-Ланки, пострадавшего от циклона "Дитва", рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Самолетом Ил-76 в Шри-Ланку доставлен гуманитарный груз общей массой свыше 34 тонн. Российские спасатели передали в пострадавший от наводнения регион передвижные электростанции, насосное оборудование, палатки, а также продукты питания", - говорится в сообщении ведомства.
В ведомстве отметили, что гуманитарная операция осуществлялась в соответствии с указанием президента Российской Федерации Владимира Путина и по поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова.
Эвакуация жителей после наводнения в пригороде Коломбо, Шри-Ланка. 1 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Число погибших при наводнениях на Шри-Ланке достигло 366 человек
2 декабря, 11:28
 
