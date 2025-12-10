https://ria.ru/20251210/gumpomosch-2061047192.html
Россия доставила более 34 тонн гуманитарной помощи для населения Шри-Ланки
Россия доставила более 34 тонн гуманитарной помощи для населения Шри-Ланки - РИА Новости, 10.12.2025
Россия доставила более 34 тонн гуманитарной помощи для населения Шри-Ланки
Транспортный самолет Ил-76 МЧС России доставил более 34 тонн гуманитарной помощи для населения Шри-Ланки, пострадавшего от циклона "Дитва", рассказали РИА... РИА Новости, 10.12.2025
Россия доставила более 34 тонн гуманитарной помощи для населения Шри-Ланки
МЧС России доставило более 34 тонн гуманитарной помощи для населения Шри-Ланки