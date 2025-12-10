https://ria.ru/20251210/gref-2061045176.html
Греф озвучил прогноз Сбербанка по ключевой ставке к концу 2026 года
Греф озвучил прогноз Сбербанка по ключевой ставке к концу 2026 года
Сбербанк ожидает смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) в 2026 году и прогнозирует ключевую ставку Банка России на уровне 12% к концу следующего года,... РИА Новости, 10.12.2025
Греф озвучил прогноз Сбербанка по ключевой ставке к концу 2026 года
