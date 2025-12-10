Рейтинг@Mail.ru
Греф озвучил прогноз Сбербанка по ключевой ставке к концу 2026 года
11:09 10.12.2025 (обновлено: 11:10 10.12.2025)
Греф озвучил прогноз Сбербанка по ключевой ставке к концу 2026 года
экономика
сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
герман греф
сбер
экономика, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка, герман греф, сбер
Экономика, Сбербанк России, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка, Герман Греф, Сбер
Греф озвучил прогноз Сбербанка по ключевой ставке к концу 2026 года

Сбербанк ожидает ключевую ставку на уровне 12% к концу 2026 года

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Сбербанк ожидает смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) в 2026 году и прогнозирует ключевую ставку Банка России на уровне 12% к концу следующего года, сообщил глава "Сбера" Герман Греф.
"В 2026 году мы ожидаем сдержанного роста экономики на уровне примерно 1%. Инфляционное давление будет ослабевать и приблизится к цели регулятора. В таких условиях мы ожидаем смягчения ДКП, к концу 2026 года ключевая ставка может достичь 12%", - сказал он на конференции "Сделано в "Сбере".
Экономика, Сбербанк России, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка, Герман Греф, Сбер
 
 
