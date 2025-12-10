Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили сократить рабочее время россиян до шести часов в день - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:36 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/gosduma-2061080065.html
В Госдуме предложили сократить рабочее время россиян до шести часов в день
В Госдуме предложили сократить рабочее время россиян до шести часов в день - РИА Новости, 10.12.2025
В Госдуме предложили сократить рабочее время россиян до шести часов в день
Депутаты от КПРФ выступили с идеей сократить рабочий день россиян до шести часов. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T12:36:00+03:00
2025-12-10T12:36:00+03:00
общество
юрий афонин
госдума рф
кпрф
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003580612_314:648:2243:1733_1920x0_80_0_0_c0428d8ba255014bdabcf6a388f92050.jpg
https://ria.ru/20251114/rossijane-2054903456.html
https://ria.ru/20250926/gosduma-2044463961.html
https://ria.ru/20251208/dokhod-2060489368.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003580612_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_ea9cf169283de1782d09c3feeb52db28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, юрий афонин, госдума рф, кпрф, экономика, россия
Общество, Юрий Афонин, Госдума РФ, КПРФ, Экономика, Россия
В Госдуме предложили сократить рабочее время россиян до шести часов в день

В Госдуме предложили сократить рабочий день до шести часов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРабочий в цеху
Рабочий в цеху - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Рабочий в цеху. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Депутаты от КПРФ выступили с идеей сократить рабочий день россиян до шести часов.
Авторами законопроекта, вносящего поправки в Трудовой кодекс, стали Юрий Афонин, Георгий Камнев и Алексей Куринный.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Половина россиян хотят работать только четыре дня в неделю, показал опрос
14 ноября, 05:47
"Цель проекта федерального закона <…> установление нормальной продолжительности рабочего времени не более 30 часов в неделю (не более шести часов в день при условии пятидневной рабочей недели)", — говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.
Законопроект предусматривает также пропорциональное сокращение рабочего времени для отдельных категорий работников:
  • в возрасте до 16 лет и от 16 до 18 лет;
  • инвалидов I и II групп;
  • женщин, работающих в сельской местности;
  • педагогов;
  • занятых на вредных или опасных производствах.
Для них рабочая неделя должна продолжаться не более 24 часов.
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
В Госдуме предложили сократить рабочий день для беременных
26 сентября, 02:25
По мнению парламентариев, их нововведение позволит увеличить производительность труда, обеспечить рост благосостояния, снизить у работников уровень стресса и выгорания, а также заболеваемости и соответственно сократить число больничных.
В то же время работники смогут уделять больше внимания дополнительному профессиональному образованию, а это также приведет к росту доходов. Кроме того, люди получат возможность проводить освободившееся время с семьей, что благотворно скажется на демографической ситуации, считают авторы законопроекта.
По словам Афонина, большинство россиян перегружены работой. Он напомнил, что с того момента, когда рабочую неделю сократили до 40 часов, прошло больше 30 лет.
"И все это время научно-технический прогресс не стоял на месте: выросла производительность труда, развиваются автоматизация, роботизация и системы искусственного интеллекта. Поэтому 30 часов — это и есть нормальная продолжительность рабочей недели для современного человека", — полагает депутат.
Работа более 30 часов в неделю должна оплачиваться как сверхурочный труд, добавил Афонин. Он уверен, что это поднимет средний уровень зарплат и поддержит рост экономики.
Сотрудник в офисе - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Россиянам могут удвоить лимит сверхурочной работы для роста доходов
8 декабря, 08:14
 
ОбществоЮрий АфонинГосдума РФКПРФЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала