В Госдуме предложили сократить рабочее время россиян до шести часов в день

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Депутаты от КПРФ выступили с идеей сократить рабочий день россиян до шести часов.
Авторами законопроекта, вносящего поправки в Трудовой кодекс, стали Юрий Афонин, Георгий Камнев и Алексей Куринный.
"Цель проекта федерального закона <…> установление нормальной продолжительности рабочего времени не более 30 часов в неделю (не более шести часов в день при условии пятидневной рабочей недели)", — говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.
Законопроект предусматривает также пропорциональное сокращение рабочего времени для отдельных категорий работников:
- в возрасте до 16 лет и от 16 до 18 лет;
- инвалидов I и II групп;
- женщин, работающих в сельской местности;
- педагогов;
- занятых на вредных или опасных производствах.
Для них рабочая неделя должна продолжаться не более 24 часов.
В Госдуме предложили сократить рабочий день для беременных
26 сентября, 02:25
По мнению парламентариев, их нововведение позволит увеличить производительность труда, обеспечить рост благосостояния, снизить у работников уровень стресса и выгорания, а также заболеваемости и соответственно сократить число больничных.
В то же время работники смогут уделять больше внимания дополнительному профессиональному образованию, а это также приведет к росту доходов. Кроме того, люди получат возможность проводить освободившееся время с семьей, что благотворно скажется на демографической ситуации, считают авторы законопроекта.
По словам Афонина, большинство россиян перегружены работой. Он напомнил, что с того момента, когда рабочую неделю сократили до 40 часов, прошло больше 30 лет.
"И все это время научно-технический прогресс не стоял на месте: выросла производительность труда, развиваются автоматизация, роботизация и системы искусственного интеллекта. Поэтому 30 часов — это и есть нормальная продолжительность рабочей недели для современного человека", — полагает депутат.
Работа более 30 часов в неделю должна оплачиваться как сверхурочный труд, добавил Афонин. Он уверен, что это поднимет средний уровень зарплат и поддержит рост экономики.