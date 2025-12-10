В Госдуме предложили сократить рабочее время россиян до шести часов в день

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Депутаты от КПРФ выступили с идеей сократить рабочий день россиян до шести часов.

"Цель проекта федерального закона <…> установление нормальной продолжительности рабочего времени не более 30 часов в неделю (не более шести часов в день при условии пятидневной рабочей недели)", — говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.

Законопроект предусматривает также пропорциональное сокращение рабочего времени для отдельных категорий работников:

в возрасте до 16 лет и от 16 до 18 лет;

инвалидов I и II групп;

женщин, работающих в сельской местности;

педагогов;

занятых на вредных или опасных производствах.

Для них рабочая неделя должна продолжаться не более 24 часов.

По мнению парламентариев, их нововведение позволит увеличить производительность труда, обеспечить рост благосостояния, снизить у работников уровень стресса и выгорания, а также заболеваемости и соответственно сократить число больничных.

В то же время работники смогут уделять больше внимания дополнительному профессиональному образованию, а это также приведет к росту доходов. Кроме того, люди получат возможность проводить освободившееся время с семьей, что благотворно скажется на демографической ситуации, считают авторы законопроекта.

По словам Афонина , большинство россиян перегружены работой. Он напомнил, что с того момента, когда рабочую неделю сократили до 40 часов, прошло больше 30 лет.

"И все это время научно-технический прогресс не стоял на месте: выросла производительность труда, развиваются автоматизация, роботизация и системы искусственного интеллекта. Поэтому 30 часов — это и есть нормальная продолжительность рабочей недели для современного человека", — полагает депутат.