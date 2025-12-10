Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали о варианте развития событий дела Долиной-Лурье - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:19 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/gosduma-2061001763.html
В Госдуме рассказали о варианте развития событий дела Долиной-Лурье
В Госдуме рассказали о варианте развития событий дела Долиной-Лурье - РИА Новости, 10.12.2025
В Госдуме рассказали о варианте развития событий дела Долиной-Лурье
Продавец может взять на себя обязательство приобрести покупателю другую квартиру, которая устроит его по параметрам, а спорный объект вернется в его единоличное РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T06:19:00+03:00
2025-12-10T06:19:00+03:00
жилье
москва
россия
сергей гаврилов
лариса долина
госдума рф
кпрф
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
https://ria.ru/20251210/dolina-2060992255.html
https://ria.ru/20251209/dolina-2060949041.html
https://ria.ru/20251209/dolina-2060733045.html
https://ria.ru/20251209/dolina-2060622122.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, москва, россия, сергей гаврилов, лариса долина, госдума рф, кпрф, дело о квартире долиной
Жилье, Москва, Россия, Сергей Гаврилов, Лариса Долина, Госдума РФ, КПРФ, Дело о квартире Долиной
В Госдуме рассказали о варианте развития событий дела Долиной-Лурье

Гаврилов: Долина может предложить купить Лурье другую квартиру для решения спора

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Продавец может взять на себя обязательство приобрести покупателю другую квартиру, которая устроит его по параметрам, а спорный объект вернется в его единоличное владение, и в истории с певицей Ларисой Долиной и Полиной Лурье такая развязка выглядит "привлекательной" для самих участниц спора, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).
"Мировое соглашение теоретически позволяет выстроить более сложную конструкцию. Продавец может взять на себя обязательство приобрести покупателю другую квартиру, которая устроит его по параметрам, а спорный объект вернется в его единоличное владение. В конкретной истории с Долиной и Лурье такая развязка выглядит привлекательной для самих участниц спора: покупатель получает жилье, продавец снимает общественное давление, суд закрывает дело", - сказал Гаврилов.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Долина заявила, что спорная квартира была ее основным местом жительства
02:49
Он отметил, что в российском гражданском праве действует простой базовый подход: пока спорная квартира существует как индивидуальная вещь, у стороны, которая должна ее вернуть, сохраняется обязанность передать ее обратно в натуре.
Этот принцип, по словам политика, заложен в нормах о последствиях недействительности сделки и о неосновательном обогащении: сначала возвращается имущество, затем, если это уже невозможно по объективным причинам, возникает обязанность компенсировать стоимость. То есть, как уточнил Гаврилов, пока вещь существует и контролируется сторонами или государственными органами, суд исходит из реального возврата, а не из абстрактных обещаний.
"С точки зрения права спор по квартире между продавцом и добросовестным покупателем должен решаться в этом контуре. Суд определяет, по какой норме сделка признается недействительной, устанавливает добросовестность приобретателя, фиксирует, кому принадлежит объект, а затем решает вопрос расчетов", - добавил он.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Лурье вносила предоплату за квартиру Долиной
Вчера, 19:52
Парламентарий рассказал, что стандартный вариант для такой ситуации выглядит так: квартира возвращается прежнему собственнику только при условии, что в пользу покупателя возвращается полная сумма, уплаченная по договору, плюс проценты за период, когда деньги находились у продавца. В судебном акте, как подчеркнул депутат, подробно прописывается, в каком порядке и за счет каких активов исполняется это решение, при необходимости накладывается обременение на объект до окончательного расчета.
"Однако рыночный сигнал появляется только тогда, когда Верховный суд или иная высшая инстанция одновременно укажет, что подобные конфликты не снимают ответственности продавца за возврат стоимости имущества добросовестному покупателю, если сделка все же оспаривается", - считает Гаврилов.
По его мнению, для рынка вторичного жилья критично, какие ориентиры будут сформулированы в официальной судебной позиции: покупатели, вкладывающие накопления и кредитные средства в квартиру, оценивают вероятность того, что договор через несколько лет не превратится в пустую бумагу.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Долина утверждает, что во время сделки считала себя участницей спецоперации
Вчера, 09:38
"Если высшая инстанция подтвердит, что при недействительности сделки покупатель сохраняет право либо на сам объект, либо на эквивалентную стоимость, риск для граждан и банков остается управляемым. В этом случае мировое соглашение в резонансном деле станет частной иллюстрацией общего правила: продавец, введенный в заблуждение мошенниками, переносит свои требования на организаторов схемы, а не на добросовестного контрагента", - сказал глава думского комитета.
Он сообщил, что иная траектория, при которой квартира возвращается продавцу без жесткой связки с расчетами в пользу покупателя, создает для рынка сигнал совсем другого характера.
"Граждане начинают воспринимать каждую крупную сделку как потенциальный источник многолетнего спора, где итог зависит от того, сочтет ли суд влияние третьих лиц достаточно сильным, а покупатель рискует оказаться стороной, отвечающей за чужой обман. В цену закладывается дополнительная премия за юридический риск, банки ужесточают условия кредитования, часть продавцов и покупателей уходит в серые схемы. В выигрыше остаются единичные фигуранты резонансных дел, в проигрыше – широкий круг граждан, для которых жилье является основным активом", - отметил Гаврилов.
Поэтому, как считает парламентарий, обсуждение возможного мирового соглашения имеет смысл дополнять разговором о принципах, которые должна закрепить высшая судебная инстанция.
"Правовая развязка, при которой добросовестный покупатель получает либо спорную квартиру, либо сопоставимое по стоимости жилье и полный расчет, задает ориентир для всего рынка. В таком случае граждане видят, что закон одинаково подходит и к известным артистам, и к рядовым покупателям, а вложения в квартиры остаются осмысленным способом сохранить средства", - подытожил Гаврилов.
В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с решением оставить квартиру Долиной. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России. Судебное заседание назначено на 16 декабря.
Концерт на Красной площади, посвященный Дню России - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Долина обещала вернуть 112 миллионов. Но Лурье не верит
Вчера, 08:15
 
ЖильеМоскваРоссияСергей ГавриловЛариса ДолинаГосдума РФКПРФДело о квартире Долиной
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала