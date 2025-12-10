Рейтинг@Mail.ru
10:39 10.12.2025
10:39 10.12.2025

ЕС подпишет отдельные гарантии безопасности для Украины, пишет WP
в мире, россия, сша, украина, владимир путин, юрий ушаков, дмитрий песков, нато, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Дмитрий Песков, НАТО, Мирный план США по Украине
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Обсуждаемый план по урегулированию на Украине будет подразумевать подписание Европой отдельных гарантий безопасности для Украины помимо похожих на 5 статью устава НАТО гарантий от США, пишет газета Washington Post со ссылкой на американских и украинских чиновников.
"США предоставят гарантии безопасности, которые описывают как похожие на Статью 5 (устава НАТО - ред.) для защиты Украины... Украина хочет, чтобы США подписали такую договоренность и чтобы конгресс ратифицировал. Европейские стран подпишут отдельные гарантии безопасности", - говорится в сообщении издания.
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Условия плана США по Украине стали жестче, пишет Axios
Вчера, 13:45
Отмечается, что американская и украинская переговорные группы изучают детали, как могут работать соответствующие пункты соглашения.
Портал Axios сообщал, что Зеленский в ходе телефонного разговора с Уиткоффом и Кушнером обсуждал вопрос территорий и гарантий безопасности.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и основателя компании Affinity Partners Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
NYT: четыре пакета плана США затрагивают суверенитет Украины
4 декабря, 12:05
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и Владимир Зеленский в правительственном дворце Киджи в Риме, Италия. 9 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Мелони и Зеленский обсудили ход переговоров по Украине
Вчера, 23:23
 
