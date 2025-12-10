Европа не сможет спасти Украину даже русскими деньгами

Борьба Европы за Украину вступает в финальную стадию и все больше напоминает агонию. И, как это часто бывает, судороги выглядят как прилив сил и уверенность в собственной победе — именно так ведут себя лидеры Евросоюза и некоторых ключевых европейских стран. Заявления все громче и жестче, потом их будут изучать как свидетельство полного отрыва от реальности. Вот и Урсула фон дер Ляйен, пообщавшись в онлайн-формате с Зеленским и руководителями стран, входящих в "коалицию желающих" (принудить Россию к поражению), выдала в соцсетях целый манифест — нельзя терять ни минуты в поддержке Украины, потому что мы знаем, что поставлено на карту. Будущее Европы, естественно: "Обеспечение финансовой поддержки поможет Украине выстоять и является важнейшим шагом в укреплении обороны Европы".

Кто же мешает Европе финансировать Украину? У Старого Света нет денег на покупку американского оружия для Киева и на кредитование украинского бюджета? Деньги есть, но если брать их из собственных бюджетов, то придется резать в том числе социальные программы, а это не понравится избирателям, которые и так не понимают, за что они платят. Нет, конечно, им объясняют, что защита Украины от русской агрессии — это защита Европы, но все меньше европейцев согласны с этим. Теперь уже финансирование Украины открыто приравнивается к финансированию европейской обороны, то есть граждане должны понять, что каждый евро, отправленный в Киев, это вклад в оборону Евросоюза от русских орд, нацелившихся на Берлин. Теперь-то уж европейцы согласятся затянуть пояса?

Нет, потому что так вопрос перед ними не ставят. Евросоюз хочет платить за прокси-войну с Россией украинскими жизнями и русскими деньгами. Да, именно так — конфисковать наши замороженные в Европе активы и выдать за их счет кредит Украине. Который она не будет возвращать, ведь предполагается, что Россия-то в итоге признает свою вину и заплатит репарации Украине. Красивая схема, да? Вот и Урсуле нравится: "Наше предложение по "репарационному займу" сложное, но его суть в том, чтобы повысить цену войны для России. Механизм основан на денежных поступлениях, создаваемых замороженными российскими активами. Эти поступления будут направлены на репарации. То есть чем дольше Путин ведет боевые действия, тем выше будут расходы для России".

Все бы ничего, но вот только и европейские финансовые институты, и власти Бельгии (где расположен депозитарий, в котором хранится большая часть российских активов) категорически не согласны с тем, что Европа может распоряжаться чужими деньгами. Конфискация — даже оформленная более аккуратно — все равно станет присвоением, то есть воровством чужих денег. А ЕС ведь даже не находится в состоянии войны с Россией, то есть у него нет никаких объяснений собственной клептомании. Поэтому последствия хищения российских активов будут для Европы очень серьезными — и не из-за российского ответа (в виде конфискации европейских активов у нас в стране), а потому, что весь мир поймет, что в евро и в Европе вообще ничего хранить нельзя. А это уже не миллиарды, а триллионы — арабские, индийские, китайские и прочие. То есть, пустив русские деньги на финансирование войны с Россией, Европа нанесет сама по себе буквально термоядерный удар. Абсолютно самоубийственное поведение — и именно так его оценивают вменяемые европейцы.

Но Урсула продолжает делать вид, что не видит проблемы, — чтобы взбодрить Зеленского и саму себя: "Россия пыталась нас разделить, но добилась противоположного. Наши связи крепче, чем когда-либо. Нас объединяют не только оборонные интересы, но и общие ценности. И так мы и будем идти дальше — единые, поддерживая Украину и защищая Европу".