В ЕС боятся предлагать странам профинансировать кредит для Киева, пишет WSJ

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Чиновники в ЕС опасаются, что просьба к странам блока сделать добровольные взносы для кредита Украине в качестве альтернативы использованию активов РФ может вызвать напряженность среди европейских государств, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Некоторые европейские чиновники опасаются, что просьба к странам ЕС внести добровольные взносы для кредита Украине в случае провала планов по использованию российских активов может привести к обострению напряженности между странами, которые вносили значительные взносы, включая Германию , страны Северной Европы, Польшу и страны Балтии , и отстающими в этом вопросе, такими как Италия и Испания", - говорится в материале издания.

Газета подчеркивает, что европейские чиновники стали выражать всё больше беспокойства по поводу распределения долгового бремени.

"Несколько стран несут почти всю нагрузку. Скандинавские страны с населением менее 30 миллионов человек обеспечивают треть военной поддержки, которую (предоставляют - ред.) страны НАТО ", - заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард.

По ее словам, эта тенденция является несправедливой и неустойчивой в долгосрочной перспективе.

Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева – речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального "репарационного кредита", который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Бельгия пока согласия на такое использование российских суверенных средств не дала.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.

В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.