В ЕС боятся предлагать странам профинансировать кредит для Киева, пишет WSJ

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Чиновники в ЕС опасаются, что просьба к странам блока сделать добровольные взносы для кредита Украине в качестве альтернативы использованию активов РФ может вызвать напряженность среди европейских государств, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправила 17 ноября письмо главам государств ЕС с тремя предложениями по финансированию Украины на 2026-2027 годы: выделить Киеву кредит на 90 миллиардов евро за счет заимствований ЕС на финансовых рынках, предоставить Украине от 0,16% до 0,27% их ВВП в 2026-2027 годах на не менее чем 45 миллиардов евро в год или использовать активы РФ на сумму от 185 до 210 миллиардов евро в качестве основы для предоставления кредита Украине. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас при этом 1 декабря заявила, что ряд государств ЕС выступают против совместного привлечения капитала или совместного долга для Украины как альтернативы использованию активов РФ.
"Некоторые европейские чиновники опасаются, что просьба к странам ЕС внести добровольные взносы для кредита Украине в случае провала планов по использованию российских активов может привести к обострению напряженности между странами, которые вносили значительные взносы, включая Германию, страны Северной Европы, Польшу и страны Балтии, и отстающими в этом вопросе, такими как Италия и Испания", - говорится в материале издания.
Газета подчеркивает, что европейские чиновники стали выражать всё больше беспокойства по поводу распределения долгового бремени.
По ее словам, эта тенденция является несправедливой и неустойчивой в долгосрочной перспективе.
Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева – речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального "репарационного кредита", который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Бельгия пока согласия на такое использование российских суверенных средств не дала.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы.