Рейтинг@Mail.ru
В ЕС боятся предлагать странам профинансировать кредит для Киева, пишет WSJ - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:49 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/es-2061230972.html
В ЕС боятся предлагать странам профинансировать кредит для Киева, пишет WSJ
В ЕС боятся предлагать странам профинансировать кредит для Киева, пишет WSJ - РИА Новости, 10.12.2025
В ЕС боятся предлагать странам профинансировать кредит для Киева, пишет WSJ
Чиновники в ЕС опасаются, что просьба к странам блока сделать добровольные взносы для кредита Украине в качестве альтернативы использованию активов РФ может... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T20:49:00+03:00
2025-12-10T20:49:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
кайя каллас
сергей лавров
нато
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/07/2060442999_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_54609c5855c21c90e9cc35f88e97e3b8.jpg
https://ria.ru/20251210/belgiya-2061223199.html
https://ria.ru/20251210/aktivy-2061184529.html
https://ria.ru/20251208/es-2060571953.html
https://ria.ru/20251210/sud-2061224102.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/07/2060442999_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c9ce3fa0d5ebc53c6d5c4125ed834e6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, кайя каллас, сергей лавров, нато, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, урсула фон дер ляйен
В мире, Россия, Украина, Киев, Кайя Каллас, Сергей Лавров, НАТО, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Урсула фон дер Ляйен
В ЕС боятся предлагать странам профинансировать кредит для Киева, пишет WSJ

WSJ: в ЕС боятся раскола из-за альтернативы кредиту для Киева за счет активов РФ

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Чиновники в ЕС опасаются, что просьба к странам блока сделать добровольные взносы для кредита Украине в качестве альтернативы использованию активов РФ может вызвать напряженность среди европейских государств, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправила 17 ноября письмо главам государств ЕС с тремя предложениями по финансированию Украины на 2026-2027 годы: выделить Киеву кредит на 90 миллиардов евро за счет заимствований ЕС на финансовых рынках, предоставить Украине от 0,16% до 0,27% их ВВП в 2026-2027 годах на не менее чем 45 миллиардов евро в год или использовать активы РФ на сумму от 185 до 210 миллиардов евро в качестве основы для предоставления кредита Украине. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас при этом 1 декабря заявила, что ряд государств ЕС выступают против совместного привлечения капитала или совместного долга для Украины как альтернативы использованию активов РФ.
Барт де Вевер - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Премьер Бельгии уличил ЕК в воровстве из-за предложения по активам России
Вчера, 19:53
"Некоторые европейские чиновники опасаются, что просьба к странам ЕС внести добровольные взносы для кредита Украине в случае провала планов по использованию российских активов может привести к обострению напряженности между странами, которые вносили значительные взносы, включая Германию, страны Северной Европы, Польшу и страны Балтии, и отстающими в этом вопросе, такими как Италия и Испания", - говорится в материале издания.
Газета подчеркивает, что европейские чиновники стали выражать всё больше беспокойства по поводу распределения долгового бремени.
"Несколько стран несут почти всю нагрузку. Скандинавские страны с населением менее 30 миллионов человек обеспечивают треть военной поддержки, которую (предоставляют - ред.) страны НАТО", - заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард.
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В США сделали громкое заявление о российских активах
Вчера, 17:23
По ее словам, эта тенденция является несправедливой и неустойчивой в долгосрочной перспективе.
Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева – речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального "репарационного кредита", который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Бельгия пока согласия на такое использование российских суверенных средств не дала.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
Скандинавские флаги - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В ЕС назревает раскол из-за помощи Украине, пишет Economist
8 декабря, 14:14
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Премьер Бельгии может подать в суд на Еврокомиссию из-за российских активов
Вчера, 20:00
 
В миреРоссияУкраинаКиевКайя КалласСергей ЛавровНАТОЕврокомиссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииУрсула фон дер Ляйен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала