В ЕК заявили о снижении числа нелегальных пересечений границ ЕС

БРЮССЕЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Число незаконных пересечений по ключевым миграционным маршрутам в Евросоюз снизилось на 26% в 2025 году, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Международной конференции Глобального альянса по борьбе с незаконным миграционным трафиком.