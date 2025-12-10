В ЕК заявили о снижении числа нелегальных пересечений границ ЕС

БРЮССЕЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Число незаконных пересечений по ключевым миграционным маршрутам в Евросоюз снизилось на 26% в 2025 году, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Международной конференции Глобального альянса по борьбе с незаконным миграционным трафиком.
«
"С начала этого года число (нелегальных - ред.) пересечений по ключевым миграционным маршрутам снизилось на 26% после падения на 37% на тех же маршрутах в 2024 году. Только в прошлом году мы изъяли в Европе нелегальных активов более чем на 12 миллионов евро - от лодок до огнестрельного оружия", - сказала она.
В мае прошлого года ЕС окончательно утвердил реформу, ужесточающую правила приема мигрантов из третьих стран. "Пакт о миграции и предоставлении убежища" призван способствовать борьбе с нелегальной миграцией, торговлей людьми, а также ужесточить наказания за преступления в этой области в рамках Евросоюза. Пакт, который разрабатывался и переписывался почти десять лет, предусматривает серию новых правил, регулирующих усиление контроля на внешних границах, более быструю процедуру рассмотрения запросов о предоставлении убежища и более эффективное выдворение тех, кто не имеет права находиться на территории ЕС. Также реформа предполагает справедливое распределение мигрантов по разным странам ЕС, что должно снизить нагрузку на государства "первой линии", которые сталкиваются с наплывом нелегалов.
Миграционный пакт ЕС о предоставлении убежища предполагает среди прочего "систему ответственности и солидарности". Предполагается, что, если страна не хочет принимать переселенного мигранта, она должна заплатить 20 тысяч евро за каждого.