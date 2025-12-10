https://ria.ru/20251210/ernst-2061175154.html
Эрнст рассказал о кампании либеральных критиков против "Союза спасения"
Эрнст рассказал о кампании либеральных критиков против "Союза спасения" - РИА Новости, 10.12.2025
Эрнст рассказал о кампании либеральных критиков против "Союза спасения"
Создатели фильма "Союз спасения" в 2019 году столкнулись с "мощнейшей кампанией" против картины, организованной либеральными кинокритиками, из-за её... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T16:59:00+03:00
2025-12-10T16:59:00+03:00
2025-12-10T16:59:00+03:00
россия
санкт-петербург
константин эрнст
максим матвеев
антон шагин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883247112_677:0:4318:2048_1920x0_80_0_0_023e2c9a2f2ea3a1d60e2cd3ec962d16.jpg
https://ria.ru/20250401/pervyy-2008478677.html
https://ria.ru/20251209/putin-2060940295.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883247112_1132:0:3863:2048_1920x0_80_0_0_f28dd83f8a17b36234a33191d069b973.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, константин эрнст, максим матвеев, антон шагин
Россия, Санкт-Петербург, Константин Эрнст, Максим Матвеев, Антон Шагин
Эрнст рассказал о кампании либеральных критиков против "Союза спасения"
Эрнст: создатели "Союза спасения" столкнулись с кампанией либеральной критики
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Создатели фильма "Союз спасения" в 2019 году столкнулись с "мощнейшей кампанией" против картины, организованной либеральными кинокритиками, из-за её "реакционности", заявил генеральный директор Первого канала, продюсер фильма Константин Эрнст.
"Когда в 2019 году вышел фильм "Союз спасения", мы столкнулись с мощнейшей кампанией, которую сначала организовала группа либерально настроенных кинокритиков, хейта и блокировки этого фильма. Потому что они увидели конкретно его реакционность, его попытку повлиять на сегодняшний день", - рассказал Эрнст
, выступая на научно-практической конференции
"200 лет со дня восстания декабристов: уроки прошлого для настоящего" в Минюсте РФ
.
Он подчеркнул, что это была мощнейшая кампания, которая была развернула с целью не допустить популяризации фильма среди молодежи.
"Я просто видел чат, в котором раздавались команды, что надо сделать, чтобы, не дай бог, молодое поколение не сходило на этот фильм и эти вредные мысли в них не попали", - отметил продюсер.
Фильм "Союз спасения" режиссёра Андрея Кравчука вышел в российском кинопрокате в 2019 году. В центре сюжета не только восстание декабристов 1825 года в Санкт-Петербурга
, но и личные истории отдельных участников восстания. В картине сыграли Леонид Бичевин, Максим Матвеев
, Антон Шагин
, Иван Янковский
, Иван Колесников и другие известные российские актеры.