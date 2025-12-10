Эрнст рассказал о кампании либеральных критиков против "Союза спасения"

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Создатели фильма "Союз спасения" в 2019 году столкнулись с "мощнейшей кампанией" против картины, организованной либеральными кинокритиками, из-за её "реакционности", заявил генеральный директор Первого канала, продюсер фильма Константин Эрнст.

Он подчеркнул, что это была мощнейшая кампания, которая была развернула с целью не допустить популяризации фильма среди молодежи.

"Я просто видел чат, в котором раздавались команды, что надо сделать, чтобы, не дай бог, молодое поколение не сходило на этот фильм и эти вредные мысли в них не попали", - отметил продюсер.