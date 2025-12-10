Рейтинг@Mail.ru
16:59 10.12.2025
Эрнст рассказал о кампании либеральных критиков против "Союза спасения"
Эрнст рассказал о кампании либеральных критиков против "Союза спасения"
россия, санкт-петербург, константин эрнст, максим матвеев, антон шагин
Россия, Санкт-Петербург, Константин Эрнст, Максим Матвеев, Антон Шагин
© Дирекция Кино (2019)Кадр из фильма "Союз спасения"
© Дирекция Кино (2019)
Кадр из фильма "Союз спасения". Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Создатели фильма "Союз спасения" в 2019 году столкнулись с "мощнейшей кампанией" против картины, организованной либеральными кинокритиками, из-за её "реакционности", заявил генеральный директор Первого канала, продюсер фильма Константин Эрнст.
"Когда в 2019 году вышел фильм "Союз спасения", мы столкнулись с мощнейшей кампанией, которую сначала организовала группа либерально настроенных кинокритиков, хейта и блокировки этого фильма. Потому что они увидели конкретно его реакционность, его попытку повлиять на сегодняшний день", - рассказал Эрнст, выступая на научно-практической конференции
"200 лет со дня восстания декабристов: уроки прошлого для настоящего" в Минюсте РФ.
Он подчеркнул, что это была мощнейшая кампания, которая была развернула с целью не допустить популяризации фильма среди молодежи.
"Я просто видел чат, в котором раздавались команды, что надо сделать, чтобы, не дай бог, молодое поколение не сходило на этот фильм и эти вредные мысли в них не попали", - отметил продюсер.
Фильм "Союз спасения" режиссёра Андрея Кравчука вышел в российском кинопрокате в 2019 году. В центре сюжета не только восстание декабристов 1825 года в Санкт-Петербурга, но и личные истории отдельных участников восстания. В картине сыграли Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Антон Шагин, Иван Янковский, Иван Колесников и другие известные российские актеры.
РоссияСанкт-ПетербургКонстантин ЭрнстМаксим МатвеевАнтон Шагин
 
 
