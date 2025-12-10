Ермак не уехал на фронт, а находится в здании СВР Украины, заявили в Раде

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак находится сейчас не на фронте, куда обещал уехать после отставки, а в Киеве в здании службы внешней разведки Украины, откуда пытается управлять своими ставленниками во власти, сообщил в среду депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Американская газета New York Post 29 ноября утверждала, что получила сообщение от уволенного с поста главы офиса Зеленского Андрея Ермака, в котором он заявил, что якобы уходит на фронт. Дубинский писал, что Ермак вместе со своей охраной выехал на фронт в расположение сил беспилотных систем Украины.
По его данным, возможность оставаться в здании службы Ермаку предоставил ее глава Олег Иващенко. Дубинский добавил, что готовит подать запрос в ведомство для проверки достоверности информации и законности нахождения Ермака на его территории.
Зеленский 28 ноября сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Позднее Зеленский подписал указ об увольнении Ермака. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство "Укринформ" со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинений никому не предъявили.
