В Южной Корее сделали заявление о российской экономике

СЕУЛ, 10 дек - РИА Новости. Глава Корейско-Российского делового совета (KRBC) Пак Чон Хо заявил, что экономика РФ остается чрезвычайно устойчивой, несмотря на украинский конфликт, Россия успешно преодолевает конкуренцию с Западом, передает корреспондент РИА Новости.

Он рассказал, что в 2025 году последовательно посещал важнейшие экономические форумы РФ, где и убедился в вышесказанном.