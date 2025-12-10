В Южной Корее сделали заявление о российской экономике

СЕУЛ, 10 дек - РИА Новости. Глава Корейско-Российского делового совета (KRBC) Пак Чон Хо заявил, что экономика РФ остается чрезвычайно устойчивой, несмотря на украинский конфликт, Россия успешно преодолевает конкуренцию с Западом, передает корреспондент РИА Новости.
Юбилейный 10-й Русский вечер, организованный Корейско-Российским деловым советом (KRBC) при участии Посольства Российской Федерации в Республике Корея, прошел в среду в Сеуле, на мероприятии собрались дипломаты, соотечественники и южнокорейские общественные деятели, представители крупного южнокорейского бизнеса и сферы искусства. Приехала также делегация Законодательного собрания Иркутской области во главе с председателем Александром Ведерниковым.
"Несмотря на то, что ситуация на Украине продолжается уже более трёх лет, фундамент российской экономики остаётся чрезвычайно устойчивым. Россия успешно преодолевает конфликты и конкуренцию с Западом и, по моим впечатлениям, тщательно готовится к будущему многополярному миру и перестройке международного порядка", - заявил на Русском вечере Пак Чон Хо.
Он рассказал, что в 2025 году последовательно посещал важнейшие экономические форумы РФ, где и убедился в вышесказанном.
"Я был на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, на Энергетическом форуме и других площадках, где смог услышать мнения бизнес-лидеров России и высокопоставленных чиновников", - пояснил Пак Чон Хо.
Как считают в KRBC, есть целых 15 ключевых отраслей промышленности, включая Арктику, энергетику, космос, ИИ, автомобили, судостроение и другие, где потенциал сотрудничества с Россией очень высок.
Путин поручил начать структурную перестройку экономики России
8 декабря, 16:43