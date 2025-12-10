Рейтинг@Mail.ru
В Южной Корее сделали заявление о российской экономике
18:54 10.12.2025 (обновлено: 19:03 10.12.2025)
В Южной Корее сделали заявление о российской экономике
Глава Корейско-Российского делового совета (KRBC) Пак Чон Хо заявил, что экономика РФ остается чрезвычайно устойчивой, несмотря на украинский конфликт, Россия... РИА Новости, 10.12.2025
экономика, россия, сеул, южная корея, в мире
Экономика, Россия, Сеул, Южная Корея, В мире
В Южной Корее сделали заявление о российской экономике

Глава KRBC: экономика РФ остается устойчивой, несмотря на украинский конфликт

СЕУЛ, 10 дек - РИА Новости. Глава Корейско-Российского делового совета (KRBC) Пак Чон Хо заявил, что экономика РФ остается чрезвычайно устойчивой, несмотря на украинский конфликт, Россия успешно преодолевает конкуренцию с Западом, передает корреспондент РИА Новости.
Юбилейный 10-й Русский вечер, организованный Корейско-Российским деловым советом (KRBC) при участии Посольства Российской Федерации в Республике Корея, прошел в среду в Сеуле, на мероприятии собрались дипломаты, соотечественники и южнокорейские общественные деятели, представители крупного южнокорейского бизнеса и сферы искусства. Приехала также делегация Законодательного собрания Иркутской области во главе с председателем Александром Ведерниковым.
Экономика России к 2026 году выйдет на мировые темпы роста, заявил Мишустин
Вчера, 15:10
"Несмотря на то, что ситуация на Украине продолжается уже более трёх лет, фундамент российской экономики остаётся чрезвычайно устойчивым. Россия успешно преодолевает конфликты и конкуренцию с Западом и, по моим впечатлениям, тщательно готовится к будущему многополярному миру и перестройке международного порядка", - заявил на Русском вечере Пак Чон Хо.
Он рассказал, что в 2025 году последовательно посещал важнейшие экономические форумы РФ, где и убедился в вышесказанном.
"Я был на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, на Энергетическом форуме и других площадках, где смог услышать мнения бизнес-лидеров России и высокопоставленных чиновников", - пояснил Пак Чон Хо.
Как считают в KRBC, есть целых 15 ключевых отраслей промышленности, включая Арктику, энергетику, космос, ИИ, автомобили, судостроение и другие, где потенциал сотрудничества с Россией очень высок.
Путин поручил начать структурную перестройку экономики России
8 декабря, 16:43
 
ЭкономикаРоссияСеулЮжная КореяВ мире
 
 
