Порыв декабристов не оправдывает нарушения ими присяги, заявил Чуйченко

"Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г.". Акварель К.Гольмана. 1830 г. Из фондов Государственного исторического музея.. Архивное фото

"Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г.". Акварель К.Гольмана. 1830 г. Из фондов Государственного исторического музея.

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Министр юстиции Константин Чуйченко, комментируя восстание декабристов на Сенатской площади в 1825 году, заявил, что никакой благородный порыв не стоит предательства и нарушения присяги.

"Благие цели не могут достигаться неправовыми методами. Никакой благородный порыв не стоит предательства и нарушения присяги. Бунт, насилие и кровопролитие – сомнительный фундамент для проведения правовых реформ", - заявил министр на конференции "200 лет со дня восстания декабристов: уроки прошлого для настоящего".

Кроме того, министр отметил, что мятеж под "флагом" прогрессивных идей зачастую оборачивается ровно обратным.

"Всё, что было наработано Александром I , застопорилось, и если бы не восстание, то эти уже по сути готовые преобразования были бы реализованы быстрее, естественным эволюционным путем", - добавил он.