Порыв декабристов не оправдывает нарушения ими присяги, заявил Чуйченко - РИА Новости, 10.12.2025
15:58 10.12.2025 (обновлено: 16:02 10.12.2025)
Порыв декабристов не оправдывает нарушения ими присяги, заявил Чуйченко
в мире
россия
санкт-петербург
российская империя
константин чуйченко
александр i
николай i
в мире, россия, санкт-петербург, российская империя, константин чуйченко, александр i, николай i
В мире, Россия, Санкт-Петербург, Российская империя, Константин Чуйченко, Александр I, Николай I
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк"Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г.". Акварель К.Гольмана. 1830 г. Из фондов Государственного исторического музея.
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Министр юстиции Константин Чуйченко, комментируя восстание декабристов на Сенатской площади в 1825 году, заявил, что никакой благородный порыв не стоит предательства и нарушения присяги.
"Благие цели не могут достигаться неправовыми методами. Никакой благородный порыв не стоит предательства и нарушения присяги. Бунт, насилие и кровопролитие – сомнительный фундамент для проведения правовых реформ", - заявил министр на конференции "200 лет со дня восстания декабристов: уроки прошлого для настоящего".
Министр юстиции РФ Константин Чуйченко на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Чуйченко призвал не приравнивать декабристов к иноагентам
Вчера, 15:22
Кроме того, министр отметил, что мятеж под "флагом" прогрессивных идей зачастую оборачивается ровно обратным.
"Всё, что было наработано Александром I, застопорилось, и если бы не восстание, то эти уже по сути готовые преобразования были бы реализованы быстрее, естественным эволюционным путем", - добавил он.
Восстание декабристов в России - крупнейшее политическое выступление представителей дворянского сословия, состоявшееся в Санкт-Петербурге, столице Российской империи, 26 декабря (14 декабря по старому стилю) 1825 года. Главными целями восстания были свержение самодержавия, отмена крепостного строя, принятие конституции и введение представительного правления. В результате мятежа погиб 1271 человек. Почти сразу подверглись аресту и были направлены в Петропавловскую крепость 62 матроса Морского экипажа, 277 солдат Гренадерского полка и 371 Московского. Арестованных декабристов доставили в Зимний дворец, где следователем выступил Николай I.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Киев перешел к борьбе с декабристами
25 ноября, 06:54
 
