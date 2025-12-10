https://ria.ru/20251210/chujchenko-2061158624.html
Порыв декабристов не оправдывает нарушения ими присяги, заявил Чуйченко
Порыв декабристов не оправдывает нарушения ими присяги, заявил Чуйченко
Порыв декабристов не оправдывает нарушения ими присяги, заявил Чуйченко
Министр юстиции Константин Чуйченко, комментируя восстание декабристов на Сенатской площади в 1825 году, заявил, что никакой благородный порыв не стоит...
2025-12-10
2025-12-10T15:58:00+03:00
2025-12-10T16:02:00+03:00
Порыв декабристов не оправдывает нарушения ими присяги, заявил Чуйченко
Чуйченко: порыв декабристов не стоил предательства и нарушения ими присяги
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Министр юстиции Константин Чуйченко, комментируя восстание декабристов на Сенатской площади в 1825 году, заявил, что никакой благородный порыв не стоит предательства и нарушения присяги.
"Благие цели не могут достигаться неправовыми методами. Никакой благородный порыв не стоит предательства и нарушения присяги. Бунт, насилие и кровопролитие – сомнительный фундамент для проведения правовых реформ", - заявил министр на конференции "200 лет со дня восстания декабристов: уроки прошлого для настоящего".
Кроме того, министр отметил, что мятеж под "флагом" прогрессивных идей зачастую оборачивается ровно обратным.
"Всё, что было наработано Александром I
, застопорилось, и если бы не восстание, то эти уже по сути готовые преобразования были бы реализованы быстрее, естественным эволюционным путем", - добавил он.
Восстание декабристов в России
- крупнейшее политическое выступление представителей дворянского сословия, состоявшееся в Санкт-Петербурге
, столице Российской империи
, 26 декабря (14 декабря по старому стилю) 1825 года. Главными целями восстания были свержение самодержавия, отмена крепостного строя, принятие конституции и введение представительного правления. В результате мятежа погиб 1271 человек. Почти сразу подверглись аресту и были направлены в Петропавловскую крепость 62 матроса Морского экипажа, 277 солдат Гренадерского полка и 371 Московского. Арестованных декабристов доставили в Зимний дворец, где следователем выступил Николай I
.