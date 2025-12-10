Рейтинг@Mail.ru
Семеро россиян вышли в полуфинал чемпионата мира по боксу - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
20:46 10.12.2025 (обновлено: 20:51 10.12.2025)
Семеро россиян вышли в полуфинал чемпионата мира по боксу
Семеро россиян вышли в полуфинал чемпионата мира по боксу
Семеро россиян в среду по итогам дневной сессии вышли в полуфинал чемпионата мира по боксу, который проходит в Дубае. РИА Новости Спорт, 10.12.2025
спорт, бокс, iba, чемпионат мира по боксу
Спорт, Бокс, IBA, Чемпионат мира по боксу
Семеро россиян вышли в полуфинал чемпионата мира по боксу

Семеро российских боксеров вышли в полуфинал чемпионата мира в Дубае

© официальная страница Федерации бокса России ВКонтактеРоссийский боксер Евгений Кооль
Российский боксер Евгений Кооль - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© официальная страница Федерации бокса России ВКонтакте
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Семеро россиян в среду по итогам дневной сессии вышли в полуфинал чемпионата мира по боксу, который проходит в Дубае.
Как минимум бронзовые медали турнира себе обеспечили Эдмонд Худоян (весовая категория до 48 кг), Вячеслав Рогозин (54 кг), Всеволод Шумков (60 кг), Евгений Кооль (67 кг), Исмаил Муцольгов (75 кг), Шарабутдин Атаев (86 кг) и Давид Суров (свыше 92 кг).
Чемпионат мира по боксу среди мужчин продлится до 13 декабря.
Призовой фонд турнира под эгидой Международной боксерской ассоциации (IBA) составляет 8 миллионов долларов. Победитель каждой категории получит по 300 тысяч, что является рекордом в истории боксерских турниров. Согласно решению IBA, российские спортсмены могут выступать на международных турнирах под эгидой ассоциации с флагом и гимном страны.
