Семеро россиян вышли в полуфинал чемпионата мира по боксу

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Семеро россиян в среду по итогам дневной сессии вышли в полуфинал чемпионата мира по боксу, который проходит в Дубае.

Как минимум бронзовые медали турнира себе обеспечили Эдмонд Худоян (весовая категория до 48 кг), Вячеслав Рогозин (54 кг), Всеволод Шумков (60 кг), Евгений Кооль (67 кг), Исмаил Муцольгов (75 кг), Шарабутдин Атаев (86 кг) и Давид Суров (свыше 92 кг).

Чемпионат мира по боксу среди мужчин продлится до 13 декабря.