Семеро россиян вышли в полуфинал чемпионата мира по боксу
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Семеро россиян в среду по итогам дневной сессии вышли в полуфинал чемпионата мира по боксу, который проходит в Дубае.
Как минимум бронзовые медали турнира себе обеспечили Эдмонд Худоян (весовая категория до 48 кг), Вячеслав Рогозин (54 кг), Всеволод Шумков (60 кг), Евгений Кооль (67 кг), Исмаил Муцольгов (75 кг), Шарабутдин Атаев (86 кг) и Давид Суров (свыше 92 кг).
Чемпионат мира по боксу среди мужчин продлится до 13 декабря.
Призовой фонд турнира под эгидой Международной боксерской ассоциации (IBA) составляет 8 миллионов долларов. Победитель каждой категории получит по 300 тысяч, что является рекордом в истории боксерских турниров. Согласно решению IBA, российские спортсмены могут выступать на международных турнирах под эгидой ассоциации с флагом и гимном страны.