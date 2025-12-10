Рейтинг@Mail.ru
Беглов: реставрация фасадов Петропавловской крепости завершится в 2026 году
00:52 10.12.2025
Беглов: реставрация фасадов Петропавловской крепости завершится в 2026 году
Беглов: реставрация фасадов Петропавловской крепости завершится в 2026 году
Беглов: реставрация фасадов Петропавловской крепости завершится в 2026 году
Реставрация гранитных фасадов Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге завершится в 2026 году, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 10.12.2025
Беглов: реставрация фасадов Петропавловской крепости завершится в 2026 году

Беглов рассказал о реставрации фасадов Петропавловской крепости

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Реставрация гранитных фасадов Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге завершится в 2026 году, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Реставрация гранитных фасадов Петропавловской крепости – это уникальное событие. Она происходит впервые с 18 века. На сегодня уже отреставрированы Трубецкой бастион, Екатерининская куртина, часть Нарышкина бастиона, Государев бастион и Иоановский равелин. Мы продолжаем начатое и будем дальше продолжать. По Невской куртине и Нарышкину бастиону уже заключен контракт. Это более 160 миллионов рублей. Буквально две недели назад КГИОП выдал разрешение на начало реставрации. Основные работы начнутся весной следующего года и к декабрю все должно быть выполнено", - сказал он в ходе прямой линии с горожанами.
Логотип над входом на станцию метро - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Петербурге откроют две станции метро до конца года, заявил Беглов
Вчера, 20:53
Губернатор поблагодарил всех, кто участвует в масштабном проекте реставрации гранитных фасадов Петропавловской крепости.
Беглов также сообщил, что в следующем году продолжится реставрация и других знаковых памятников Петербурга. Среди них — собор Петра и Павла в Петергофе, Князь-Владимирский собор, Гатчинский дворец, Большая Хоральная синагога и другие.
В ноябре 2022 года сообщалось, что в Петербурге начинаются масштабные работы по реставрации гранитной облицовки выходящих на Неву стен Петропавловской крепости. Протяженность фасада выходящих на Неву стен Петропавловской крепости составляет почти 1 километр (930 погонных метров). Планировалось выполнить реставрацию гранитных фасадов Государева, Нарышкина и Трубецкого бастионов, Невской и Екатерининской куртин и Иоанновского равелина.
Стены Петропавловской крепости, обращенные к Неве, были облицованы камнем в 1780-е годы по указу императрицы Екатерины II. Облицовка выполнена из крупных блоков гранита "рапакиви". Плиты держатся на известково-песчаном растворе с включением кирпичного боя и гранитной крошки, дополнительно укреплены стальными коваными скобами.
В 1950-е годы была выполнена частичная реставрация фасада. Тогда очистили поверхность плит, в местах утрат произвели мастиковку растворами на цементной основе. Еще одна чистка стены проводилась в 2019 году.
Губернатор Санкт-Петербрга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Беглов: Программа "10 приоритетов Петербурга" отвечает национальным целям
27 ноября, 18:15
 
