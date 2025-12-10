Представители более 60 стран участвуют в кремлевском кадетском бале

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Представители более 60 иностранных государств принимают участие в юбилейной кремлевском благотворительном кадетском бале, который проходит в среду вечером в Москве, сообщила руководитель проекта Юлия Кирпичникова.

Десятый Международный кремлевский благотворительный кадетский бал проходит в среду вечером в столице, в этом году он приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в честь года Защитника Отечества и в поддержку специальной военной операции, передает корреспондент РИА Новости.

« "Дорогие друзья, объявляю десятый Международный кремлёвский благотворительный кадетский бал открытым", - объявила Кирпичникова, руководитель проекта и президент благотворительного фонда Юлии Кирпичниковой по поддержке социально-экономических программ.

Бал проводится при поддержке президента Российской Федерации, в качестве почетных гостей выступают Герои Советского Союза и Российской Федерации, участники СВО, видные общественные, политические и религиозные деятели и представители иностранных делегаций.

В мероприятии принимают участие лучшие воспитанники ведомственных и общеобразовательных кадетских учреждений, суворовских и нахимовских училищ, члены молодежных военно-патриотических клубов, курсанты ведомственных высших заведений России , дети участников специальной военной операции, а также зарубежные участники из дружественных стран.

По словам Кирпичниковой, количество участников в этом году по сравнению с первым торжественным балом кратно возросло: в 2016 году принимали участие 16 регионов страны - чуть более 500 человек, которые стояли у истоков мероприятия, а сегодня 3,4 тысячи девушек и юношей, в том числе, представители из 63 иностранных государств.