Представители более 60 стран участвуют в кремлевском кадетском бале

Бал проводится в поддержку специальной военной операции и посвящен Дню героев Отечества, героям СВО и Году семьи.
Бал проводится в поддержку специальной военной операции и посвящен Дню героев Отечества, героям СВО и Году семьи.
Мероприятие состоялось в Гостином Дворе в Москве.
Мероприятие состоялось в Гостином Дворе в Москве.
В числе участников бала 820 молодых людей, чьи родные и близкие участвуют в спецоперации, включая тех, кто погиб при исполнении воинского долга.
В числе участников бала 820 молодых людей, чьи родные и близкие участвуют в спецоперации, включая тех, кто погиб при исполнении воинского долга.
Проект направлен на укрепление связи поколений и патриотическое воспитание молодежи, сохранение исторической памяти, культурных и нравственных традиций, укрепление международных гуманитарных связей.
Проект направлен на укрепление связи поколений и патриотическое воспитание молодежи, сохранение исторической памяти, культурных и нравственных традиций, укрепление международных гуманитарных связей.
Руководитель проекта "Международный кремлевский благотворительный кадетский бал" Юлия Кирпичникова, командир 604-го Центра специального назначения "Витязь" Герой России Александр Белоглазов и заместитель директора Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации Алексей Воробьев (слева направо).
Руководитель проекта "Международный кремлевский благотворительный кадетский бал" Юлия Кирпичникова, командир 604-го Центра специального назначения "Витязь" Герой России Александр Белоглазов и заместитель директора Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации Алексей Воробьев (слева направо).
В рамках проведения МБКБ-2024 оглашены имена победителей главной номинации проекта "Принц и принцесса бала МБКБ-2024". "Принц бала — 2024" — Семен Минаков из ЛНР, "Принцесса бала — 2024" — Диана Ягопасова из Пермского края.
В рамках проведения МБКБ-2024 оглашены имена победителей главной номинации проекта "Принц и принцесса бала МБКБ-2024". "Принц бала — 2024" — Семен Минаков из ЛНР, "Принцесса бала — 2024" — Диана Ягопасова из Пермского края.
В этом году участниками Кремлевского бала также стали молодые люди из 35 иностранных государств.
В этом году участниками Кремлевского бала также стали молодые люди из 35 иностранных государств.
Всего Кремлевский кадетский бал собрал более 2,5 тысячи молодых людей.
Всего Кремлевский кадетский бал собрал более 2,5 тысячи молодых людей.
Участники IX Международного кремлевского благотворительного кадетского бала с флагами стран-участниц.
Участники IX Международного кремлевского благотворительного кадетского бала с флагами стран-участниц.
Президент России Владимир Путин поблагодарил организаторов бала за стремление воспитывать молодежь на основе непреходящих ценностей патриотизма, гражданственности, уважения к историческим и культурным традициям.
Президент России Владимир Путин поблагодарил организаторов бала за стремление воспитывать молодежь на основе непреходящих ценностей патриотизма, гражданственности, уважения к историческим и культурным традициям.
Кроме того, мероприятие посетили дипломаты посольств иностранных государств, таких как Туркменистан, Намибия, Гвинея, Панама, Судан, Нигерия, Шри-Ланка, Белоруссия и Китай.
Кроме того, мероприятие посетили дипломаты посольств иностранных государств, таких как Туркменистан, Намибия, Гвинея, Панама, Судан, Нигерия, Шри-Ланка, Белоруссия и Китай.
Министр обороны России Андрей Белоусов обратился к участникам бала с напутствием проявлять настойчивость в достижении поставленных целей и пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и успехов.
Министр обороны России Андрей Белоусов обратился к участникам бала с напутствием проявлять настойчивость в достижении поставленных целей и пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и успехов.
Бал проводится в поддержку специальной военной операции и посвящен Дню героев Отечества, героям СВО и Году семьи.
Мероприятие состоялось в Гостином Дворе в Москве.
В числе участников бала 820 молодых людей, чьи родные и близкие участвуют в спецоперации, включая тех, кто погиб при исполнении воинского долга.
Проект направлен на укрепление связи поколений и патриотическое воспитание молодежи, сохранение исторической памяти, культурных и нравственных традиций, укрепление международных гуманитарных связей.
Руководитель проекта "Международный кремлевский благотворительный кадетский бал" Юлия Кирпичникова, командир 604-го Центра специального назначения "Витязь" Герой России Александр Белоглазов и заместитель директора Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации Алексей Воробьев (слева направо).
В рамках проведения МБКБ-2024 оглашены имена победителей главной номинации проекта "Принц и принцесса бала МБКБ-2024". "Принц бала — 2024" — Семен Минаков из ЛНР, "Принцесса бала — 2024" — Диана Ягопасова из Пермского края.
В этом году участниками Кремлевского бала также стали молодые люди из 35 иностранных государств.
Всего Кремлевский кадетский бал собрал более 2,5 тысячи молодых людей.
Участники IX Международного кремлевского благотворительного кадетского бала с флагами стран-участниц.
Президент России Владимир Путин поблагодарил организаторов бала за стремление воспитывать молодежь на основе непреходящих ценностей патриотизма, гражданственности, уважения к историческим и культурным традициям.
Кроме того, мероприятие посетили дипломаты посольств иностранных государств, таких как Туркменистан, Намибия, Гвинея, Панама, Судан, Нигерия, Шри-Ланка, Белоруссия и Китай.
Министр обороны России Андрей Белоусов обратился к участникам бала с напутствием проявлять настойчивость в достижении поставленных целей и пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и успехов.