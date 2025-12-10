Рейтинг@Mail.ru
Представители более 60 стран участвуют в кремлевском кадетском бале
Культура
Культура
 
19:57 10.12.2025 (обновлено: 20:04 10.12.2025)
Представители более 60 стран участвуют в кремлевском кадетском бале
Представители более 60 стран участвуют в кремлевском кадетском бале
Представители более 60 стран участвуют в кремлевском кадетском бале
Представители более 60 иностранных государств принимают участие в юбилейной кремлевском благотворительном кадетском бале, который проходит в среду вечером в...
культура
россия
москва
общество
россия
москва
россия, москва, общество
Культура, Россия, Москва, Общество
Представители более 60 стран участвуют в кремлевском кадетском бале

Более 60 иностранных делегаций принимают участие в кремлевском кадетском бале

Х юбилейный международный кремлевский благотворительный кадетский бал в Москве
Х юбилейный международный кремлевский благотворительный кадетский бал в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Х юбилейный международный кремлевский благотворительный кадетский бал в Москве
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Представители более 60 иностранных государств принимают участие в юбилейной кремлевском благотворительном кадетском бале, который проходит в среду вечером в Москве, сообщила руководитель проекта Юлия Кирпичникова.
Десятый Международный кремлевский благотворительный кадетский бал проходит в среду вечером в столице, в этом году он приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в честь года Защитника Отечества и в поддержку специальной военной операции, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Дорогие друзья, объявляю десятый Международный кремлёвский благотворительный кадетский бал открытым", - объявила Кирпичникова, руководитель проекта и президент благотворительного фонда Юлии Кирпичниковой по поддержке социально-экономических программ.
Бал проводится при поддержке президента Российской Федерации, в качестве почетных гостей выступают Герои Советского Союза и Российской Федерации, участники СВО, видные общественные, политические и религиозные деятели и представители иностранных делегаций.
В мероприятии принимают участие лучшие воспитанники ведомственных и общеобразовательных кадетских учреждений, суворовских и нахимовских училищ, члены молодежных военно-патриотических клубов, курсанты ведомственных высших заведений России, дети участников специальной военной операции, а также зарубежные участники из дружественных стран.
По словам Кирпичниковой, количество участников в этом году по сравнению с первым торжественным балом кратно возросло: в 2016 году принимали участие 16 регионов страны - чуть более 500 человек, которые стояли у истоков мероприятия, а сегодня 3,4 тысячи девушек и юношей, в том числе, представители из 63 иностранных государств.
"Представители всех наших дружественных стран прилетели для того, чтобы присоединиться к России и показать свою любовь к нашей стране. Мы приглашаем их для того, чтобы показать им, что мы также любим их культуру, и что для нас, действительно, очень важно показать единство в мире… главное, дружить. Дружба - залог абсолютно всего", - отметила Кирпичикова.
Красота и юность: состоялся Кремлевский благотворительный кадетский бал
Бал проводится в поддержку специальной военной операции и посвящен Дню героев Отечества, героям СВО и Году семьи.

Участники IX Международного Кремлевского Благотворительного Кадетского Бала в Гостином дворе в Москве

Бал проводится в поддержку специальной военной операции и посвящен Дню героев Отечества, героям СВО и Году семьи.

Мероприятие состоялось в Гостином Дворе в Москве.

Участники IX Международного Кремлевского Благотворительного Кадетского Бала в Гостином дворе в Москве

Мероприятие состоялось в Гостином Дворе в Москве.

В числе участников бала 820 молодых людей, чьи родные и близкие участвуют в спецоперации, включая тех, кто погиб при исполнении воинского долга.

Участники IX Международного Кремлевского Благотворительного Кадетского Бала в Гостином дворе в Москве

В числе участников бала 820 молодых людей, чьи родные и близкие участвуют в спецоперации, включая тех, кто погиб при исполнении воинского долга.

Проект направлен на укрепление связи поколений и патриотическое воспитание молодежи, сохранение исторической памяти, культурных и нравственных традиций, укрепление международных гуманитарных связей.

Участники IX Международного Кремлевского Благотворительного Кадетского Бала в Гостином дворе в Москве

Проект направлен на укрепление связи поколений и патриотическое воспитание молодежи, сохранение исторической памяти, культурных и нравственных традиций, укрепление международных гуманитарных связей.

Руководитель проекта "Международный кремлевский благотворительный кадетский бал" Юлия Кирпичникова, командир 604-го Центра специального назначения "Витязь" Герой России Александр Белоглазов и заместитель директора Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации Алексей Воробьев (слева направо).

Руководитель проекта Международный кремлевский благотворительный кадетский бал Юлия Кирпичникова, командир 604-го Центра специального назначения Витязь Герой России Александр Белоглазов и заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации, генерал-полковник Алексей Воробьев на IX Международном Кремлевском Благотворительном Кадетском Балу в Гостином дворе в Москве

Руководитель проекта "Международный кремлевский благотворительный кадетский бал" Юлия Кирпичникова, командир 604-го Центра специального назначения "Витязь" Герой России Александр Белоглазов и заместитель директора Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации Алексей Воробьев (слева направо).

В рамках проведения МБКБ-2024 оглашены имена победителей главной номинации проекта "Принц и принцесса бала МБКБ-2024". "Принц бала — 2024" — Семен Минаков из ЛНР, "Принцесса бала — 2024" — Диана Ягопасова из Пермского края.

Участники IX Международного Кремлевского Благотворительного Кадетского Бала в Гостином дворе в Москве

В рамках проведения МБКБ-2024 оглашены имена победителей главной номинации проекта "Принц и принцесса бала МБКБ-2024". "Принц бала — 2024" — Семен Минаков из ЛНР, "Принцесса бала — 2024" — Диана Ягопасова из Пермского края.

В этом году участниками Кремлевского бала также стали молодые люди из 35 иностранных государств.

Участники IX Международного Кремлевского Благотворительного Кадетского Бала в Гостином дворе в Москве

В этом году участниками Кремлевского бала также стали молодые люди из 35 иностранных государств.

Всего Кремлевский кадетский бал собрал более 2,5 тысячи молодых людей.

Участники IX Международного Кремлевского Благотворительного Кадетского Бала в Гостином дворе в Москве

Всего Кремлевский кадетский бал собрал более 2,5 тысячи молодых людей.

Участники IX Международного кремлевского благотворительного кадетского бала с флагами стран-участниц.

Участники IX Международного Кремлевского Благотворительного Кадетского Бала в Гостином дворе в Москве

Участники IX Международного кремлевского благотворительного кадетского бала с флагами стран-участниц.

Президент России Владимир Путин поблагодарил организаторов бала за стремление воспитывать молодежь на основе непреходящих ценностей патриотизма, гражданственности, уважения к историческим и культурным традициям.

Участники IX Международного Кремлевского Благотворительного Кадетского Бала в Гостином дворе в Москве

Президент России Владимир Путин поблагодарил организаторов бала за стремление воспитывать молодежь на основе непреходящих ценностей патриотизма, гражданственности, уважения к историческим и культурным традициям.

Кроме того, мероприятие посетили дипломаты посольств иностранных государств, таких как Туркменистан, Намибия, Гвинея, Панама, Судан, Нигерия, Шри-Ланка, Белоруссия и Китай.

Участники IX Международного Кремлевского Благотворительного Кадетского Бала в Гостином дворе в Москве

Кроме того, мероприятие посетили дипломаты посольств иностранных государств, таких как Туркменистан, Намибия, Гвинея, Панама, Судан, Нигерия, Шри-Ланка, Белоруссия и Китай.

Министр обороны России Андрей Белоусов обратился к участникам бала с напутствием проявлять настойчивость в достижении поставленных целей и пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и успехов.

Участники IX Международного Кремлевского Благотворительного Кадетского Бала в Гостином дворе в Москве

Министр обороны России Андрей Белоусов обратился к участникам бала с напутствием проявлять настойчивость в достижении поставленных целей и пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и успехов.

